В Турции опровергли наличие соглашения о перемирии с курдским ополчением в Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Никакого соглашения о перемирии с Рабочей партией Курдистана (РПК) или Силами самообороны сирийских курдов (YPG) в Сирии нет, заявил в четверг представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

"Мы не ведем переговоров с террористическими организациями. Мы думаем, что кто-то оговорился", - приводит издание "Хюрриет" его слова.

Он пообещал, что Анкара продолжит борьбу с террористическими силами и будет сотрудничать с новыми сирийскими властями для победы над ним.

"Наши контртеррористические меры продолжатся, пока террористические организации РПК и YPG не сложат оружие, а иностранные бойцы не уйдут из Сирии", - отметил Актюрк.

Кроме того, он осудил намерение Израиля усилить поселенческую активность на Голанских высотах и действия израильских военных на сирийской территории.

РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. Кроме того, Турция ведет споры с США и ЕС по поводу их поддержки YPG, которые Анкара считает частью РПК. Ни США, ни ЕС не признают YPG террористической структурой.

В прошлую среду стало известно, что при посредничестве США курды и поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) заключили соглашение о перемирии в районе города Манбидж, который курдские силы покинули. Во вторник в Госдепе США заверяли, что Вашингтону удалось обеспечить продление режима прекращения огня между протурецкими отрядами и курдским ополчением до конца текущей недели.

Позднее возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" обвинили СНА и турецких военных в нарушениях режима прекращения огня на севере Сирии.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Отряды СНА установили контроль над городами Телль-Рифаат и Манбидж.