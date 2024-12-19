Спикер Европарламента призвала лидеров ЕС уделять внимание белорусскому обществу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Европарламента Роберта Метсола считает, что Белоруссия входит в число стран, на граждан которых Евросоюз должен стремиться оказывать свое влияние.

"Теперь, когда мы говорим о нашем более широком соседстве, свободная и демократическая Белоруссия должна быть частью наших обсуждений", - сказала она, выступая перед главами государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе.

По ее словам, запланированные на 26 января президентские выборы в Белоруссии станут "важным моментом, когда люди обратят свой взор на Европу".

"И когда они это сделают, они заслуживают увидеть настоящую ведущую роль, реальные решения и реальные действия", - сказала председатель Европарламента.