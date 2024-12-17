В ЦИК Белоруссии поданы документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Центризбирком Белоруссии поданы документы для регистрации действующего главы республики Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщили в пресс-службе ЦИК во вторник.

"Документы поданы Юрием Сенько (председатель Федерации профсоюзов Белоруссии - ИФ) - представителем, осуществляющим свои полномочия на основании доверенности", - проинформировали в Центризбиркоме.

Лукашенко стал последним претендентом на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Ранее в ЦИК были поданы документы для регистрации кандидатами в президенты Анны Канопацкой, Олега Гайдукевича, Александра Хижняка, Сергея Сыранкова.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

ЦИК республики были зарегистрированы семь групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты действующего главы государства Лукашенко, Олега Гайдукевича (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александра Хижняка (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Ольги Чемодановой (экс пресс-секретарь МВД, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома), Анны Канопацкой (экс-депутат парламента, была кандидатом в президенты на выборах 2020 г.), Сергея Бобрикова (председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров), Сергея Сыранкова (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии). Позже Бобриков и Чемоданова заявили о сходе с дистанции.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов проходил по 6 декабря. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 22 по 31 декабря. Досрочное голосование на выборах назначено на 21-25 января.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.