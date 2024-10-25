Песков назвал внутренним делом Белоруссии президентские выборы и выразил поддержку Лукашенко

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Выборы президента Белоруссии являются внутренним делом страны, но все в России будут поддерживать кандидатуру действующего президента страны Александра Лукашенко, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Что касается выставления своей кандидатуры Александра Григорьевича Лукашенко, вы знаете, как высоко президент Путин и вообще многие в России ценят его роль в развитии Белоруссии суверенного государства (...) Конечно, мы будем очень следить за ходом избирательной кампании, и я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича", - сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, касающихся президентских выборов в Белоруссии и об участии в них Лукашенко.

"В любом случае это абсолютно суверенное дело Белоруссии. Главное, это не поддержка России, а тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - подчеркнул он.

"Трудно переоценить роль Александра Григорьевича в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стран", - добавил пресс-секретарь.

На вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу возможного деструктивного вмешательства в предстоящие президентские выборы в Белоруссии извне и повторения событий 2020 года, Песков ответил, что "наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Центризбирком обещал начать регистрацию кандидатов 22 декабря.

23 октября Лукашенко заявил, что пойдет на выборы. 25 октября о намерении баллотироваться заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, он будет выдвигаться от партии.