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США ввели санкции против главы МВД Грузии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента специальных задач МВД Грузии Милери Лагазаури.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) вводит санкции в отношении двух чиновников из МВД Грузии, которые участвовали в жестоких репрессиях против представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в этот день Великобритания ввела санкции против Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхана Тамазашвили, директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Лагазаури. В Лондоне предупредили, что попавшим под санкции представителям Грузии "грозят запреты на поездки в Великобританию и замораживание активов".

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было отменить результаты выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Протесты в Тбилиси

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OFAC США МВД Вахтанг Гомелаури Милери Лагазаури Грузия Великобритания
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