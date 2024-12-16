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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

В Евросоюзе пока нет консенсуса по санкциям против грузинских политиков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза обсуждают введение санкций против грузинских политиков, однако пока согласия по ним сейчас нет, заявила журналистам перед встречей глав МИД ЕС глава дипломатии союза Кая Каллас.

"Мы обсуждали этот вопрос, но мы - 27 демократий, и у каждого - свои идеи. Так что на принятие решений уходит время. Но да, мы предложили список санкций для этих людей (в Грузии - ИФ), которые используют силу против оппозиции", - заявила она.

По ее словам, список санкций в отношении грузинских политиков уже есть, но теперь "все должны на него согласиться, но мы пока еще этого не добились".

ЕС также обсуждает ограничение безвизового режима с Грузией.

Совет ЕС 16 декабря в понедельник обсудит ситуацию в Грузии после заявления правящей партии "Грузинская мечта" о том, что процесс вступления страны в ЕС будет приостановлен, а также в свете проведенных в стране 14 декабря президентских выборов коллегией выборщиков. Речь пойдет о "влиянии последних событий в стране на грузинский народ и европейский путь Грузии".

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было - отмена результатов выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Протесты в Тбилиси

16
Грузинская мечта Евросоюз Кая Каллас МИД Совет ЕС Грузия
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