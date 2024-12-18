NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon к МКС с февраля на март

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Запуск очередного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова и трех астронавтов к Международной космической станции перенесен на март 2025 года, сообщило NASA.

Ранее он планировался в феврале. Перенос связан с необходимостью дополнительного времени для технической подготовки корабля.

"Изготовление, сборка, тестирование и окончательная интеграция нового космического корабля - это кропотливая работа, требующая большого внимания к деталям", - сказал руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. В настоящее время они продолжает проходить подготовку в Центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через неделю после прибытия Crew-10.