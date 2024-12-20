МВД Грузии отвергло обвинения в превышении полномочий на акциях протеста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии назвало ложными обвинения в адрес полиции со стороны представителей неправительственных организаций и политических групп в том, что против участников акций протеста была применена непропорциональная сила.

"Хотим напомнить, что в результате насильственных действий пострадал 171 сотрудник МВД. Часть пострадавших получили различные тяжелые травмы", - говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД.

Комментируя заявления представителей НПО и партий о превышении полицией полномочий, в МВД заявили, что по всем жалобам ведется расследование в специальной следственной службе Грузии.

В МВД заявили, что обвинения в адрес полиции распространяются с целью ее дискредитации.

"Общественность ясно видит, что, когда акция проходит в рамках мирного собрания, и нет насильственных действий, полиция принимает все необходимые меры, чтобы участники имели возможность свободно выразить свой протест", - говорится в заявлении.

По оценке МВД, сила применялась в тех случаях, когда акция протеста на проспекте Руставели перед зданием грузинского парламента выходила за рамки установленных законом норм проведения собраний и манифестаций и принимала насильственный характер.

"Стоит отметить, что целью части пришедших на митинг людей с самого начала было проведение насильственных действий. Об этом свидетельствует тот факт, что по прибытии на митинг у них были с собой незаконные предметы - камни, железные конструкции, пиротехника и другие. В результате следственных действий из офисов организаторов митинга были изъяты различные противозаконные предметы, которые активно использовались для нападения на полицейских", - говорится в заявлении.