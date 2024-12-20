Грузинские власти заявили о возможности пересмотра закона об иноагентах

Об этом сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе, ссылаясь на слова премьера республики Ираклия Кобахидзе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Грузинские власти могут пересмотреть закон "О прозрачности иностранного влияния" для приведения к европейским стандартам, заявил генсек Совета Европы Ален Берсе, ссылаясь на слова премьера республики Ираклия Кобахидзе.

"Мы говорили с премьер-министром Ираклием Кобахидзе по поводу этого закона ("О прозрачности иностранного влияния" - ИФ), и он пообещал, что парламент может пересмотреть его, чтобы привести в соответствии с европейскими стандартами", - сказал Берсе на пресс-конференции в пятницу.

Он высказал мнение, что политический кризис в Грузии можно решить только в случае, если все стороны будут привержены фундаментальным демократическим принципам. По словам Берсе, факты насилия, которые были зафиксированы в ходе акций протеста, неприемлемы ни со стороны митингующих, ни со стороны полицейских.

"Любое проявление насилия должно быть наказуемо законом", - сказал он.

"Все стороны, как власти, так и оппозиция обязаны открыть диалог, и мы в Совете Европы готовы способствовать этому диалогу", - заявил Берсе.

По его словам, он находится в Грузии не для легитимации состоявшихся в октябре парламентских выборов. "Я нахожусь с визитом, чтобы выразить поддержку Грузии и ее народу, которые заслуживают жить в стабильной и демократической стране. Я прибыл в Грузию не для легитимации состоявшихся парламентских выборов, это прерогатива других институтов", - сказал Берсе.

Визит Генсека СЕ после состоявшихся в октябре парламентских выборов в Грузии стал первым среди официальных представителей европейских структур.

Протесты в Грузии и закон об иноагентах

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было - отмена результатов выборов. Новая волна протестов началась после заявлений Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

1 августа в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Принятый парламентом закон об иноагентах вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.

Он вызвал острую критику властей Грузии со стороны оппозиции и западных политиков, считающих, что данный закон ущемляет гражданские права.