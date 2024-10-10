Китай отменит запрет на импорт лангустов из Австралии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китай планирует отменить запрет на импорт австралийских лангустов до конца года в рамках процесса нормализации дипломатических отношений двух стран, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном на саммите АСЕАН в Лаосе

"Благодаря нашему терпеливому и вдумчивому подходу мы восстановили торговлю с нашим крупнейшим экспортным партнером, - сказал Альбанезе. - Мы работаем над постепенным устранением всех торговых барьеров".

Китай ограничил ввоз в страну целого ряда австралийских товаров, включая зерновые, мясо и вино, в 2020 году в ответ на призывы правительства Австралии провести независимое расследование причин начала пандемии коронавируса в Ухане. Большинство тех ограничений постепенно были сняты.

Альбанезе отметил, что отмена запрета поддержит рабочие места в Австралии, и добавил, что страна сможет возобновить поставки лангустов к Новому году по Лунному календарю, который будет отмечаться в Китае в начале 2025 года.