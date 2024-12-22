Поиск

Трамп не возражает против встречи с Путиным, но предупреждает, что придется подождать

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но предупредил, что этого придется подождать.

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Нам придется подождать этого", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он подчеркнул, что необходимо завершить конфликт на Украине, добавив, что намерен достичь этой цели быстро.

Трамп также в очередной раз заявил, что украинского кризиса не было бы, будь он американским президентом в этот момент.

19 декабря Путин выразил уверенность, что, если у него состоится встреча с избранным Трампом, им будет, о чем поговорить.

Дональд Трамп Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

Десять человек пострадали в массовой аварии на юге Москвы

Гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начнутся с понедельника

Гунба сообщил, что РФ начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Китай заявил протест США в связи с решением Байдена о продаже оружия Тайваню

Китай заявил протест США в связи с решением Байдена о продаже оружия Тайваню

Байден подписал законопроект о временном финансировании федеральных властей США

И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });