Трамп не возражает против встречи с Путиным, но предупреждает, что придется подождать

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но предупредил, что этого придется подождать.

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Нам придется подождать этого", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он подчеркнул, что необходимо завершить конфликт на Украине, добавив, что намерен достичь этой цели быстро.

Трамп также в очередной раз заявил, что украинского кризиса не было бы, будь он американским президентом в этот момент.

19 декабря Путин выразил уверенность, что, если у него состоится встреча с избранным Трампом, им будет, о чем поговорить.