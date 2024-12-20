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Глава МИД ФРГ призвала курдских ополченцев в Сирии разоружиться

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Курдские вооруженные группировки в Сирии должны сдать оружие и войти в состав новых сирийских вооруженных сил, заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Курдские группы должны разоружиться и интегрироваться в национальные структуры безопасности", - приводят западные СМИ ее слова после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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Бербок подчеркнула, что "безопасность курдов жизненно важна для будущего Сирии", однако также необходимо учитывать "причины для беспокойства Анкары в сфере безопасности".

В свою очередь Фидан, по данным газеты Sabah, заявил, что Силы самообороны сирийских курдов (YPG), которые в Анкаре считают связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), не представляют курдское общество. Министр заявил, что YPG должны разоружиться и самораспуститься.

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РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС. Однако Анкара ведет споры с Вашингтоном и Брюсселем по поводу их поддержки YPG, которые турецкие власти считают частью РПК.

1 декабря поддерживаемая Турцией военизированная группировка Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо отряды РПК и YPG.

8 декабря президент Башар Асад покинул Сирию, власть перешла к вооруженной оппозиции.

ФРГ Анналена Бербок Турция Хакан Фидан Сирия курды
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