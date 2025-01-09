Американский дипломат прибыл в Турцию на переговоры о курдском ополчении в Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - И. о. замгоссекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Анкару с двухдневным визитом для обсуждения с высокопоставленными чиновниками проблем в Сирии после падения режима президента Башара Асада, пишет Hurriyet. В частности обсуждается присутствие на севере Сирии Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Газета напоминает, что визит проходит в тот момент, когда в Анкаре ужесточили риторику против YPG, которые руководство Турции считает террористической организацией.

Источники издания в Минобороны Турции заявили, что турецкие военные готовы к продолжению боевых операций на территории сопредельных стран; намерены помешать YPG дестабилизировать регион, используя в своих интересах такие объекты важной инфраструктуры, как ГЭС "Тишрин". Собеседники газеты добавили, что развитие обстановки в регионе затрагивает границы Турции и безопасность Сирии, и YPG нужно сложить оружие.

Турция ведет споры с США и ЕС по поводу их поддержки YPG - основы возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил". Анкара считает YPG частью "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которая в Турции, США и ЕС признана террористической; однако сами YPG ни США, ни ЕС не признают террористической структурой.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и Манбиджа РПК и YPG. Кроме того, поступают сообщения о столкновениях на севере Сирии.