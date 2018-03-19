Выборы президента России. Обобщение.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье в годовщину присоединения Крыма к России состоялись выборы президента РФ, на которых по результатам обработки 99,83% протоколов победил самовыдвиженец Владимир Путин, получивший рекордный результат - 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 тыс. человек).

Таким образом, действующий президент страны превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах. На выборах в 2000 году Путин набрал 52,94% голосов, в 2004 году - 71,31%, в 2012 году - 63,6%.

Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% (8 млн 648 тыс. голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов), на четвертом - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов).

Пятое место занял лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Окончательные итоги выборов президента России ЦИК подведет в течение 10 дней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Явка на выборы составила 67,47%, то есть исполнить свой гражданский долг в воскресенье пришли 73,4 млн человек. Памфилова отметила, что международная обстановка положительно сказалась на явке, потому что "наш народ всегда объединяется в трудную минуту". "Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту тем, что содействовали консолидации и объединению нашего народа", - добавила она.

Накануне пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что высокой явке поспособствовала Великобритания, которая незадолго до 18 марта обвинила в Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Традиционно высокая явка зафиксирована среди военнослужащих - 98%, а также в СИЗО.

Во вторник Путин получил поздравления с победой на выборах от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и своих иностранных коллег. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поздравления поступают и от западных лидеров, пообещав позже представить подробную информацию на этот счет. Пока же известно, что Путина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры стран СНГ - президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Серж Саргсян, президент Киргизии Сооронбан Жээнбеков и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

География голосования

В 2018 году на выборах президента России впервые голосовали два новых субъекта федерации (всего их 85) - Крым и Севастополь. В Крыму Владимир Путин, подписавший в 2014 году документ о вхождении этого региона в состав России, получил поддержку 92,15% избирателей при явке 71,55%. В Севастополе действующий президент набрал 90,19% голосов при явке 71,44% избирателей.

Наибольшую поддержку в Северо-Кавказском округе кандидат Путин получил в Кабардино-Балкарской Республике, набрав 93,38%. В Чечне его поддержка достигла 91,44%, в Дагестане - 90,73%.

В северо-западном регионе больше всего голосов за Путина отдали избиратели Мурманской и Калининградской областей (76,37% и 76,35% соответственно).

В Москве после обработки всех бюллетеней Путин лидирует с 70,88%, на втором месте Грудинин - 12,47%, на третьем - Жириновский с 4,7%. В Петербурге Путин набрал чуть больше - 75,01% голосов. На втором месте также Грудинин с 9,04%, но на третьем месте не Жириновский, а Ксения Собчак с 4,33%.

В выборах президента России также участвовали россияне, проживающие или временно находящиеся за рубежом. Дипломатические представительства России по всему миру демонстрировали фотографии довольных избирателей, а сами избиратели - длинные очереди из желающих проголосовать.

Например, 100% избирателей из числа находящихся в Сирии российских военнослужащих проголосовали за Путина. Традиционно высокую явку военных побили в КНДР и на Международной космической станции: в Северной Корее голосовать пришли 100% избирателей - все 112 россиян, а в космосе - единственный находящийся там гражданин РФ - Антон Шкаплеров.

В Париже в избирательный участок пришел французский актер и по совместительству гражданин России с 2013 года Жерар Депардье, в певец Филипп Киркоров голосовал в Вильнюсе.

Не удалось отдать свой голос в двух странах - в Грузии, которая рекомендовала россиянам ехать голосовать в соседние Армению или Азербайджан, и на Украине, где полиция и националисты не пустили россиян в здания дипмиссий, заявив, что проголосовать смогут лишь те, у кого есть дипломатический статус.

Нарушения и жалобы

Как сообщила Памфилова на заседании, Центризбирком на данный момент не фиксирует серьезных жалоб на нарушения во время голосования. При этом она призвала жестко реагировать, если сообщения о таких нарушениях все же подтвердятся. Ранее об отсутствии серьезных инцидентов на выборах сообщили и в МВД. Там даже заявили, что в этот день число преступлений, ДТП и административных правонарушений только снизилось.

Но некоторые нарушения все же были, и на семи избирательных участках они привели к аннулированию результатов голосования.

Так, один из громких случае произошел в подмосковных Люберцах, где на избирательном участке №1480 был зафиксирован вброс бюллетеней, из-за чего результаты голосования пришлось аннулировать. В результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, при этом голосование на участке не прерывалось.

Итоги голосования на выборах президента России отменены на двух участках в Кемерово, заявила Памфилова.

Вместе с тем, председатель Кемеровской избирательной комиссии Юрий Емельянов сообщил, что из-за вброса отменены результаты на участке №509 в Междуреченском городском округе. По его словам, в ходе просмотра видеотрансляции на участке №766 в Куйбышевском районе Новокузнецка также был выявлен вброс.

Как отметила Памфилова, в ЦИК поступила предварительная информация об отмене результатов голосования на одном из участков в Краснодарском крае, но выйти на связь с представителем избирома и подтвердить эти данные пока не удалось.

Накануне сообщалось, что в Дагестане два ящика опечатали из-за подозрения на вброс бюллетеней. Это произошло в Махачкале (участок №1126) и в Дагестанских Огнях (№380). В избиркоме республики также обещали разобраться с потасовкой на участке в Махачкале, которую запечатлели камеры видеонаблюдения.

Реакция кандидатов на результаты

После завершения голосования президент Владимир Путин направился на Манежную площадь в центре Москвы, где в девятиградусный мороз проходил митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", посвященный четырехлетию воссоединения региона с РФ. Там кандидат, о преимуществе которого уже свидетельствовали данные экзит-полов, выступил с речью, поблагодарив своих сторонников за достигнутый результат, который он расценил, как проявление доверия граждан. Он добавил, что очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов, чтобы вместе двигаться вперед.

По словам Путина, Россия не будет руководствоваться текущими, конъюнктурными соображениями, а будет думать о будущем, и в итоге "нас ждет успех".

После концерта Путин пообщался с журналистам, назвав смешным их вопрос о том, допускает ли он возможность переизбираться в 2030 году. "Послушайте, мне кажется то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал он. Кроме того, он заявил, что не планирует никаких конституционных реформ и анонсировал изменения в правительстве, которые будут произведены после инаугурации.

В свою очередь кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве, отметив, что "эти выборы не были честными". "К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области", - сказал он.

При этом в двух селах Республики Алтай Грудинин смог обойти по количеству голосов Владимира Путина, также за него активно голосовали в Совхозе имени Ленина, директором которого он является.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остался недоволен результатами прошедших выборов из-за неравных условий для кандидатов. "Дебатов не было, скандалы все искусственные, спровоцированные специально, чтобы привлечь внимание", - сказал он.

По его словам, "демократии (в РФ - ИФ) нет, конкуренции нету, один кремлевский кандидат, а остальные все "моськи"". "Реально должно быть меньше процентов за Путина. Я так думаю, реальный европейский процент - не выше сорока".

Ксения Собчак после голосования заявила, что расстроена своим результатом на выборах, но рассматривает его как победу на праймериз среди либеральных кандидатов.

В воскресенье ей не удалось договориться о сотрудничестве с оппозиционером Алексеем Навальным в прямом эфире, и она решила добиваться встречи с Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения освобождения политзаключенных. Собчак отметила, что продолжит заниматься защитой граждан, по ее мнению, несправедливо приговоренных к лишению свободы, а также другими "малыми делами".

В Петербурге Собчак обогнала своего соперника Жириновкого - петербуржцы отдали ей третье место, тогда как по стране в целом она занимает четвертое.

Лидер "Яблока" Григорий Явлинский, занимающий пятое место, заявил по итогам выборов, что получил немало голосов (по его словам, миллион), и это "дорогого стоит".

"Миллион человек сказал о том, что архаичная политическая система, где каждый день безнадежно похож на предыдущий, что отсталая, нефтяная экономика должны остаться в прошлом. Мы представляем голос этих людей в политике... Мы не опускаем руки, мы будем продолжать бороться за достойное будущее, за изменения в стране. И я уверен, что рано или поздно мы победим", - сказал кандидат.

"Мы участвовали в этой кампании, чтобы заставить Путина изменить политику: ликвидировать бедность, прекратить войны и изоляцию России. Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую войну. Мы хотели отвести беду. Сказали все, что хотели, и сделали все, что могли," - добавил Явлинский.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал прошедшие выборы "шоу" и сказал, что использовал предвыборную площадку для того, чтобы донести до граждан, что России нужна смена экономической модели развития, отход от сырьевой экономики и рост доходов населения.

"Мы получили, может быть, не очень много голосов, но это голоса особого качества. Это голоса управленческой и интеллектуальной элиты России, и они не могут быть не услышаны. Мы надеемся, что президент нас услышит, и наша программа станет основой экономического развития страны. Нет альтернативы. Либо мы уходим обратно, опускаясь по уровню жизни до 1990-х, либо идем вперед, в экономику, основанную на активности самостоятельных, умных людей", - добавил он.

"Коммунисты России" заявили, что штаб кандидата в президенты Максима Сурайкина не признает результаты выборов и будет вести собственный подсчет голосов. "Победа господина Путина не вызывает у нас сомнений, однако цифры поддержки, обнародованные ЦИК РФ относительно Явлинского, Собчак, Титова нашими протоколами не подтверждаются", - пояснили в пресс-службе.

Менее чем через час после закрытия последних избирательный участков в России - в Калининградской области кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин поздравил Путина с победой на выборах 2018 года. "На сегодняшний день у меня нет оснований сомневаться в его победе", - сказал он.