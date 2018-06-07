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Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%

Есть обновление от 20:45

Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть

Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает поднять предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты, до которых правительство получит право своим решением их поднимать, до 90% от пошлины на нефть. Об этом сообщил журналистам директор налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство РФ законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением. Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину", - сказал он.

"Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки на текущем уровне цены в рознице, мы сможем применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины постановлением правительства", - отметил также Сазанов.

Ранее в четверг вице-премьер Дмитрий Козак в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным сообщил, что правительство в случае кризиса на рынке нефтепродуктов России получит право повысить пошлины на топливо до уровня пошлины на нефть.

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"То, о чем говорил Александр Валентинович (министр энергетики Александр Новак сообщил о возможности повышения пошлины на нефтепродукты - ИФ), как вы правильно оценили - это угроза в случае, если договоренности (с нефтяными компаниями - ИФ) не будут выполняться. Буквально завтра мы внесем в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность сдерживания, чтобы уравновесить внутренние и экспортные цены на моторное топливо. Это возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо, практически уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть", - сказал он.

При этом Козак выразил надежду, что применять эту меру не придется.

В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, масла и товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, экспортная пошлина на прямогонный бензин - 55% от ставки пошлины на нефть.

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Теги: Минфин РФ
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