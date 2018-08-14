Правозащитнице Световой разрешили посетить Сенцова в колонии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где содержится режиссер Олег Сенцов, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", - написал Федотов в своем твиттере.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

ФСИН России 11 августа назвала не соответствующей действительности информацию об ухудшении состояния здоровья Сенцова.

По данным ФСИН, за Сенцовым установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение и назначена поддерживающая терапия, его состояние оценивается как удовлетворительное.