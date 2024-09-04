Глава Минпромторга РФ: мы понимаем, что импульс поствосстановительного роста не бесконечен

Антон Алиханов рассказал о стратегии развития промышленности, о ситуации на автомобильном рынке и о том, как возвращение налога на прибыль отразится на ИТ-компаниях

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская обрабатывающая промышленность второй год демонстрирует высокие темпы прироста, несмотря на вариативность внешних и внутренних вызовов, когда логистические трудности сменяются платежными, а необходимость искать новые рынки сбыта накладывается на высокую стоимость заемных средств. Как в этих условиях российская обработка будет развиваться и удастся ли поддерживать позитивную динамику в различных отраслях промышленности, в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

- Вы возглавили Минпромторг в момент, когда большое количество геополитических и экономических трудностей сочетались в обработке с интенсивным ростом производства и инвестиций. При этом уже тогда было очевидно, что удерживать такие высокие темпы роста продолжительное время невозможно, а ограничители - такие как санкции, дорогие кредиты и дефицит рабочей силы, с нами надолго. В этих условиях как вы видите обрабатывающую промышленность в среднесрочной перспективе? Что будет драйвером - внутренний или внешний рынок, частные или государственные инвестиции, развитие новых высокотехнологичных производств или максимальное импортозамещение в традиционных отраслях?

- Действительно, несмотря на санкционное давление и экономическую волатильность, за последние годы обрабатывающая промышленность стала особенно динамичным и готовым к изменениям сектором экономики. Темпы, набранные в 2023 году, когда обрабатывающая промышленность смогла продемонстрировать рост на 8,6% в годовом выражении, а инвестиции в основной капитал увеличились на 19,2% за аналогичный период, удалось сохранить и в текущем году.

Так, по свежим данным за семь месяцев этого года обрабатывающая промышленность повторила показатель 2023 года (плюс 8,6%), а капвложения за первое полугодие приросли еще на 24,7% к аналогичному периоду предыдущего года. При том отмечу, что драйвером такого роста стабильно выступают именно высокотехнологичные отрасли - автопром, радиоэлектроника, фармацевтика.

Однако мы понимаем, что импульс поствосстановительного роста не бесконечен и в том числе был обусловлен потребностью оперативного замещения ниш ушедших иностранных компаний. Стоит сказать, что российские промышленники подошли к этой задаче ответственно и сумели в кратчайшие сроки разработать и создать качественные продукты приоритетных сегментов экономики, востребованные на внутреннем рынке. Ожидаем, что по итогам этого года совместными усилиями сможем продемонстрировать рост обрабатывающих отраслей на уровне 6-7%.

На текущем этапе, запустив ритмичный инвестиционный цикл и бесперебойное производство важнейшей для функционирования экономики продукции, мы приступаем к реализации стратегических задач, поставленных президентом, которые должны кардинально преобразовать облик промышленности уже на горизонте 2030 года. Для этого мы формируем четыре собственных нацпроекта по достижению технологического лидерства (НПТЛ) - "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и уже реализуемый нацпроект "Беспилотные авиационные системы", а также участвуем в промышленном обеспечении реализации еще четыре нацпроектов по достижению технологического лидерства в таких важных сферах как здравоохранение, энергетика, продовольственная безопасность и космические технологии.

Эти проекты будут оказывать "вытягивающий" эффект как на производство запланированной в рамках НПТЛ продукции, доступной для широкого круга потребителей, так и на сырье, материалы, комплектующие высоких переделов из смежных отраслей, зачастую производимых малыми технологическими компаниями. С учетом мощного бюджетного импульса, детальной проработки инвестиционного плана и долгосрочного устойчивого спроса, кадровых и технологических потребностей, а также кооперационных связей этот комплекс стратегических направлений позволит сформировать качественно новую траекторию развития обрабатывающей промышленности.

Такой подход будет способствовать сращиванию стратегических национальных и корпоративных интересов, что позволит совместными скоординированными усилиями двигаться к достижению технологического суверенитета. Безусловно, в подобной системе важную роль играет государственное стимулирование, которое побуждает предприятия к действиям, способствующим реализации стратегических целей - будь то производство приоритетной продукции или повышение производительности. И конечно же фундаментом и неоспоримым приоритетом сейчас выступают потребности и спрос внутреннего рынка, при этом не только текущие, но и заделы для производства перспективной продукции.

Одновременно с этим нам необходимо сохранить баланс, чтобы обеспечить устойчивое и гармоничное развитие промышленности - это касается как вопросов привлечения частных инвестиций, так и выхода на внешние рынки. Конечно, мы не стремимся ограничить отечественные компании работой только на внутренний рынок. Позиции наших производителей на зарубежных рынках также являются одним из важнейших приоритетов развития обрабатывающей промышленности, в том числе в части кооперационных зарубежных проектов, позволяющих укреплять экономические связи с нашими стратегическими партнерами и обмениваться технологическими компетенциями.

- На ВЭФ традиционно одной из ключевых тем является судостроение. Насколько известно, Минпромторг разрабатывает комплекс мероприятий по развитию отрасли. Когда планируется представить обновленную отраслевую стратегию? На чем она будет сфокусирована, какие основные параметры и векторы развития предполагается включить в новую концепцию? Потребность заказчиков в строительстве судов на российских верфях до 2035 года ранее оценивалась почти в 1 тыс. судов, исходя их этого, сколько судов предполагается построить за этот период?

- Минпромторг работает по этому направлению в рамках поручения главы правительства Михаила Мишустина. Стратегия развития судостроительной промышленности уже разработана и направлена на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Дальше нам предстоит доработать ее с учетом всех позиций. Завершение работы над обновлением стратегии определит комплексное направление развития всей отрасли гражданского судостроения.

По итогам последней актуализации в декабре 2023 года перспективный план строительства гражданских судов аккумулирует сведения о более чем 1,7 тыс. гражданских судов до 2037 года, включая данные об уже находящихся в постройке судах, а также о перспективной потребности. Таким образом, потребность в обновлении и строительстве нового флота растет.

Динамика строительства гражданских судов в последние годы показывает, что предприятия отрасли могут обеспечить темпы строительства в количестве от 80 до 110 единиц в год. Отрасль имеет достаточный потенциал, чтобы справиться с текущей потребностью заказчиков, но успешная реализация этой задачи зависит от решения ряда вопросов, с которыми столкнулись предприятия судостроительной промышленности в своей производственной деятельности. Имею в виду влияние внешних и внутренних факторов, обеспечение судостроительной промышленности производственно-технологическим оборудованием, обновление основных производственных фондов, сокращение высоких издержек производства, кадровое обеспечение, особенно в отдаленных регионах России, а также вопросы финансирования строительства судов.

- На каком этапе сейчас находится обсуждение стратегии и инвестпрограммы ОСК? Определены ли источники и объем финансирования корпорации, что показал проведенный финансовый аудит группы?

- ОСК по итогам стратегической сессии правительства проводит тонкую донастройку своей работы. Процедурно принятие документа планируется уже после утверждения правительством актуализированной стратегии отрасли, поскольку не должно возникнуть противоречий в отраслевом и корпоративном документе. Вместе с тем, при участии работников корпорации обсуждаются ключевая миссия и ценности. Это поможет спланировать развитие корпоративной культуры с учетом обратной связи от работников.

Что касается разработки инвестпрограммы, то ее ОСК осуществляет совместно с банком ВТБ. Она будет включать мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей с учётом задачи по достижению стратегических целей до 2035 года.

Порядка 30 организациями, входящими в контур ОСК, были сформированы инвестиционные программы на период до 2035 года. С мая текущего года они рассматриваются на инвестиционном комитете ОСК. На основании первоначального обзора этих проектов был сформирован предварительный проект сводной инвестиционной программы корпорации на период до 2035 года.

Предварительный объем капитальных вложений на 2024-2035 годы составляет более 1,5 трлн рублей. По итогам доработки инвестиционных программ обществ и их повторного рассмотрения на инвестиционном комитете, сводная инвестпрограмма будет уточнена в части перечня проектов, объема капитальных вложений и определения предполагаемых источников финансирования.

- Как идет процесс урегулирования ранее заключенных корпорацией убыточных контрактов? Нет ли сбоев в графике строительства судов, отказов или пересмотра судостроительных контрактов в связи со сменой курса корпорации?

- По всем возникшим вопросам мы провели ряд обсуждений на ведомственном и правительственном уровнях. Вопросы убыточности имеют разную природу, поэтому и решений выработано несколько. Главное, что решено в настоящий момент - возобновились работы практически по всем ранее проблемным заказам. ВТБ опережающе подставил финансовое плечо.

- Как в целом видите сейчас автомобильный рынок в РФ - он нуждается в усилении мер по стимулированию спроса или, как говорили в первой половине года представители министерства, лучше пока сосредоточиться на организации производства? Намерен ли Минпромторг в рамках осеннего формирования бюджета предлагать увеличение финансирования программ льготного лизинга и льготного кредитования в автопроме с учетом того, что в этом году заложенные средства были исчерпаны в первые же месяцы?

- По итогам прошедших восьми месяцев текущего года объемы продаж новых автомобилей на внутреннем рынке показывают хорошую динамику - на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, реализовано более 1 млн 173 тыс. новых автомобилей всех сегментов. При этом конкретно в легковом сегменте рост ещё более показательный, на 63%.

Напомню, что федеральным бюджетом на текущий год было предусмотрено финансирование в объеме 17,3 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 9 млрд рублей на программу льготного лизинга. Действительно, большая часть средств была освоена в первом полугодии, однако сейчас программа льготного лизинга продолжает работать для высокоавтоматизированных транспортных средств, всех категорий общественного транспорта, в том числе, для легковых такси, всех отечественных электромобилей. Льготное автокредитование действует для покупателей электромобилей и для семей с детьми в субъектах ДФО.

На сегодняшний день в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 52,7 тыс. автомобилей - почти в 2 раза больше, чем за весь 2023 год, и около 29,7 тыс. автомобилей в рамках льготного лизинга. Это уже немалый объем поддержки рынка.

Пока что действующим федеральным законом о бюджете предусмотрено увеличение финансирования обеих программ на 2025 и 2026 годы. В следующим году рассчитываем направить более 23 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования, 11 млрд рублей - на программу льготного лизинга. Будем продолжать мониторить ситуацию на рынке, и в случае замедления спроса проработаем расширение этих мер.

- Достаточно ли будет мощностей отечественных вагоностроителей, чтобы обеспечить обновление парков подвижного состава на фоне массового списания в ближайшие годы? Планируется ли принять какие-либо меры для наращивания объемов выпуска?

- По прогнозам отраслевого сообщества, выпуск грузового подвижного состава в 2024 году будет не ниже показателей 2023 года и составит около 72-75 тыс. вагонов. При этом мощностей отечественных вагоностроителей достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. На данный момент предприятия законтрактованы на 2024 год, обеспечено ритмичное производство и поставки в адрес заказчиков, активно заключаются контракты на следующий год.

Однако для сохранения этих темпов заказчикам необходимо активнее использовать механизм заключения долгосрочных контрактов с производителями. Это позволит нашим предприятиям корректно распределить ресурсы и составить производственные планы. При заранее понятной потребности вагоностроители смогут просчитать инвестиции в расширение и модернизацию производства, наращивание объемов выпуска, освоение новой номенклатуры. Для этого также могут быть привлечены меры господдержки - субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы ФРП, кластерная инвестиционная платформа.

- Минпромторг участвует в реализации нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" и отвечает за обеспечение отраслей ТЭК отечественным оборудованием. В июле вы подтвердили цель по достижению в рамках нацпроекта доли российских производителей на уровне 90% при нынешних 70%. Можете раскрыть другие параметры вашей части проекта - сколько видов оборудования необходимо локализовать, какой объем инвестиций для этого потребуется, из каких источников и в какой пропорции предполагается финансировать разработку и внедрение отечественного оборудования для ТЭК?

- Наши целевые показатели в рамках направления "Новые энергетические технологии", входящего в нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" - выход на долю отечественного оборудования в ТЭК в 90%, наращивание объёма производства отечественного оборудования в ТЭК до 2 трлн 719 млрд рублей.

Для достижения этих целей мы реализуем ряд мероприятий в рамках пяти федеральных проектов - "Новое оборудование и технологии в солнечной и ветрогенерации", "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии", "Новое оборудование и технологии для СПГ", "Новое оборудование и технологии в электроэнергетике", "Новое оборудование и технологии в нефтегазовой отрасли". Их результатом будет появление более 300 новых технологий, единиц оборудования, продуктов и комплектующих.

Конечно, это потребует определенных инвестиций. В базовом сценарии их размер составляет 265 млрд рублей, из которых доля федерального бюджета 144 млрд рублей, а внебюджетные источники 121 млрд рублей. Обращаю внимание, что это базовый вариант, то есть максимальный. По результатам приоритизации пакетов мероприятий, в том числе по объему доступного финансирования, эта цифра может уточняться.

- Не так давно Минпромторг заявлял о процессе локализации 32 единиц оборудования для СПГ. Какое это оборудование? Сколько еще видов оборудования останется импортозаместить?

- Работа, направленная на замещение импортного СПГ-оборудования, началась еще в 2019 году, когда ПАО "Газпром" и ПАО "НОВАТЭК" сформировали перечень из 18 первоочередных направлений по разработке СПГ-оборудования с соответствующими техническими заданиями. В 2021 году утверждена инициатива социально-экономического развития "Прорыв на рынки СПГ" и одноименный федеральный проект, ключевым показателем которого является увеличение доли российского оборудования при реализации СПГ-проектов, созданных на российской технологии СПГ, до 80% к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году с учетом введенных секторальных санкций и с целью недопущения срыва сроков реализации перспективных СПГ-проектов перечень был расширен на основании потребностей "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в освоении производства дополнительных видов СПГ-оборудования.

Господдержка создания СПГ-оборудования осуществляется в рамках механизма компенсации части затрат на выполнение НИОКР. В 2020-2023 гг. были поддержаны 32 проекта на общую сумму порядка 15 млрд рублей. В текущем году поддержана еще одна разработка.

Чтобы обеспечить внедрение разрабатываемого СПГ-оборудования, в 2023 году в рамках Координационного совета по развитию нефтегазового оборудования с "НОВАТЭКом" было подписано соглашение о намерениях с "дорожной картой", включающее практически все разрабатываемое оборудование, которое при условии своевременного создания и успешного испытания будет внедряться в СПГ-проекты компании.

Сегодня у нас уже есть опыт поставки созданного при господдержке импортозамещающего СПГ-оборудования - это насос отгрузки СПГ производства АО "ОКБМ Африкантов". Также "НОВАТЭК" заключил контракты на поставку компрессоров отпарного газа и компрессоров смешанного хладагента производства АО "Казанькомпрессормаш", детандер-компрессорных агрегатов азота и криогенных спиральновитых азотных теплообменников производства АО "Криогенмаш", спиральновитых криогенных теплообменных аппаратов производства АО "Атомэнергомаш".

- Промышленность и стройка активно формируют спрос на продукцию черной металлургии в стране, вместе с тем, как вы недавно отмечали, из-за сокращения экспортных потоков выплавка стали в РФ в первой половине года снижалась. Какие сейчас у Минпромторга прогнозы по спросу на черные металлы и динамике производства в 2024 году? Стоит ли ожидать восстановления экспорта, возвращения к положительной динамике по выплавке стали?

- Для поддержки экспорта металлопродукции в условиях его переориентации на новые рынки мы приняли решение продлить обнуление так называемых "курсовых" вывозных таможенных пошлин на катанку и чугун до конца года. Эта мера уже позволила увеличить среднемесячный экспорт катанки с июня на 61%, ее действие до конца года позволит дополнительно произвести и экспортировать до 200 тыс. тонн высокомаржинальной продукции.

Напомню, основное отставание по выплавке стали было связано именно со снижением экспорта сортового проката, поэтому надеемся, что эта мера позволит значительно скомпенсировать снижение. Внутренний рынок же продолжает расти, за первое полугодие рост спроса на сортовой прокат составил 5%. Не надо забывать также и про высокую базу прошлого года, с хорошими показателями по выплавке стали и производству готового металлопроката. Думаю, что по итогам года производство в черной металлургии продемонстрирует как минимум свои "доковидные" значения. При этом мы продолжаем реализовывать масштабную программу по восстановлению металлургических мощностей Донбасса, где второй год подряд выплавка стали растет на треть.

- Со следующего года ИТ-компании, разработчики и производители радиоэлектроники вернутся к выплате налога на прибыль, правда, по льготной ставке. Как этот переход отразится на экономике компаний отрасли, инвестициях и развитии? Готовы ли компании к таким изменениям? Достаточны ли сейчас меры поддержки отрасли?

- Сейчас проходит обсуждение законопроект, по которому эта льгота будет продлена. В нем предлагается продлить ее на 3 года, законопроект разработан Минфином. По конкретным параметрам ведем обсуждение с коллегами в правительстве. В соответствии с последними данными ФНС, организации радиоэлектроники за 2023 год сэкономили 71,4 млрд рублей благодаря льготам на налоги и страховые взносы.

Также мы предложили включить в зачет выручки для предприятий электронного машиностроения выручку от услуг по разработке оборудования, химии, газов. Сейчас засчитывается выручка только от продаж этой продукции.

Что касается в целом мер поддержки, российская электроника активно развивается, и сегодня на рынке уже есть ряд отечественных решений. Мы помогаем участникам отрасли обеспечивать технологический суверенитет в отношении электронной компонентной базы и аппаратуры и углублять локализацию.

Работают меры поддержки в области производства электроники - причем, по всей цепочке создания продукции, начиная от прикладных исследований и заканчивая выпуском промышленных образцов аппаратуры. В настоящее время государство субсидирует до 70% затрат производителям по субсидиям и при этом оставляет права на продукцию ее разработчикам. По длительности проекты по поддержке компаний достигают 7 лет, охватывая весь жизненный цикл продукции. Дополнительное преимущество - созданная аппаратура заносится в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что дает компаниям преференции при госзакупках. Приоритет в этом случае всегда отдается российским поставщикам.

Что касается эффекта от мер поддержки, то приведу цифру: в рамках соглашений только по 109 постановлению уже реализовано продукции больше чем на 60 млрд рублей. Это очень серьезный результат.

Работают также субсидии в отношении средств производства (материалы, специальное технологическое оборудование и системы автоматизированного проектирования) и электронных компонентов и модулей, в рамках которых государство может компенсировать до 90% затрат на разработку.

- Поддержать спрос на российскую радиоэлектронную продукцию можно было бы за счет изъятия зарубежных аналогов из перечня товаров для параллельного импорта. С такой идеей ранее выступал Минпромторг, но были возражения со стороны потребителей этой продукции. Дискуссия еще продолжается? Можно ожидать обновления перечня в части электроники до конца года?

- Мы всегда выступаем здесь с единой позицией: если есть решения, которые могут заменить на достаточно качественном для потребителя уровне зарубежные аналоги, тогда можно вести разговор об исключении той или иной продукции из списка. Отчасти в текущем пакете изменений список по электронике будет скорректирован. Что касается других решений и инициатив ассоциаций, в частности, консорциума "Вычислительная техника", по исключению продукции HP и Fujitsu, ожидаем от коллег согласованную позицию по этому поводу, с учетом производственных мощностей российских производителей. Повторю, продукция может быть исключена только при наличии отечественных решений.