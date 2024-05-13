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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Трутнев анонсировал начало выпуска самолетов "Байкал" в конце 2025 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Производство легкомоторных многоцелевых самолетов (ЛМС) "Байкал" должно начаться в конце 2025 года, сообщил кандидат в вице-премьеры Юрий Трутнев депутатам Госдумы в понедельник, его выступление транслировалось на сайте Госдумы.

"Строится самолет "Байкал". Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся. Стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене. Там не все просто. Но в конце 2025 года "Байкал" должен выйти на линию", - заявил он, отвечая на вопрос о планах развития малой авиации дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Трутнев также отметил, что на Дальнем Востоке нужно увеличивать число аэропортов и посадочных площадок, "их надо больше, мы уверены, что их сегодня недостаточно".

"Есть еще одна проблема, с которой мы, может быть, будем обращаться к вам (в Госдуму - ИФ). У нас очень высокие требования к малым аэропортам. Стоит там судно, не стоит там судно. Сплошная колючая проволока, сертифицированная вооруженная охрана, метеостанция - все это вместе собирает такую дополнительную "навеску" к стоимости билетов, что просто все это не полетит. Этим тоже будем заниматься", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в прошлом году "Аврора" и "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) подписали соглашение о поставке 95 легкомоторных самолетов "Байкал". Планируется, что они пополнят флот авиакомпании в 2026-2030 годах через схему лизинга с участием "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Ожидается, что сделка будет профинансирована с использованием средств Фонда национального благосостояния: ГТЛК сообщала в январе, что разрабатывает соответствующий инвестпроект.

В январе текущего года пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) сообщила, что корпорация приступила к строительству завода для сборки самолетов "Байкал" в ТОР "Хабаровск". КРДВ планирует построить завод, а затем передать готовую инфраструктуру в льготную аренду резиденту ТОР - компании "Спецавиатехника" ("дочка" УЗГА), которая будет производить воздушные суда.

"В полном объеме строительно-монтажные работы по строительству производственного корпуса для сборки самолетов ЛМС "Байкал" планируется выполнить в июне 2025 года. При этом КРДВ принимает меры по сокращению установленных сроков строительства. Например, с начала 2024 года строительные работы выполняются в круглосуточном режиме", - приводила тогда пресс-служба слова директора департамента строительства КРДВ Дмитрия Белоусова.

"Байкал" предназначен для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки "Байкалов" планировались в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.

Байкал Юрий Трутнев
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