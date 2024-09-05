Мантуров заявил, что планы выпуска самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Планы производства пассажирских самолетов в РФ до 2030 года будут пересмотрены в следующем году, ближе к завершению сертификационных работ по ним, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Пока рано. Пересматривать мы будем в следующем году. Тогда будем понимать более четкие параметры, исходя из того, что мы будем подходить к завершению всех сертификационных процедур, и будем понимать окончательно, какое количество, в какие годы, какие авиакомпании будут получать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

Газета "Коммерсантъ" сообщала ранее со ссылкой на источники, что планы выпуска почти 1 тыс. самолетов, заложенные в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, могут быть пересмотрены в сторону сокращения. Сбалансировать "экономически оправданный спрос" и планы производства воздушных судов рекомендовали консультанты из Сбербанка и "Газпром нефти" по итогам аудита на заводах ПАО "ОАК".

По словам Мантурова, результаты работы аудиторов, "конечно, будут использованы на практике".

"Это глобально не меняет картины по ОАК, глобально ничего не изменится. Но это было важно, как референция, чтобы сверить нашу стратегию развития с ОАК и модельного ряда с представлением независимых экспертов", - заявил он.

Планы производства самолетов будут пересмотрены в связи с изменениями модели авиаотрасли, заявлял ранее "Интерфаксу" гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "Все меняется: транспортная модель меняется и подходы к цифрам меняются. Мы – часть авиатранспортной отрасли, которая отвечает за поставки (авиатехники - ИФ)" - пояснял он.

Вместе с тем топ-менеджер опроверг информацию, что речь идет непосредственно о сокращении производства. "Не сокращение – я бы не стал так буквально понимать. Речь, скорее, идет о некоем анализе, аудите той программы, которая была. Не с точки зрения что-то сократить, потому что мы не успеваем что-то сделать, а с точки зрения просто посмотреть: какого-то типа (самолетов, - ИФ), может быть, нужно больше, какого-то – меньше", - говорил глава ОАК.