ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" ( ГТЛК ) подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов.

Документ подписан в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), передал корреспондент "Интерфакса". Он закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах 132 самолетов SJ100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214, которые в дальнейшем планируется отразить в твердых контрактах.

ГТЛК видит "большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций", заявил гендиректор компании Евгений Дитрих, которого процитировала пресс-служба. Каким именно авиакомпаниям планируется передать 238 лайнеров, в ГТЛК при этом не уточнили.

Для финансирования сделок могут быть привлечены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), прорабатывается соответствующий инвестпроект, отметили в ГТЛК . Это позволит обеспечить авиакомпаниям льготную лизинговую ставку. Число поставляемых самолетов в дальнейшем может быть скорректировано в соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли РФ до 2030 года (далее - КПГА), добавили в компании.

В рамках ВЭФ-2022 ОАК подписала соглашение на поставку 339 самолетов с авиакомпанией "Аэрофлот" . Предполагалось, что в 2023-2030 годах ей будет передано 210 лайнеров МС-21, 89 SJ100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов оценивалась в более 1 трлн руб., они будут софинансироваться деньгами из ФНБ, говорил тогдашний вице-премьер РФ - глава Минпромторга (ныне - первый вице-премьер) Денис Мантуров. На ВЭФ-2023 во исполнение соглашения "Аэрофлот" , его дочерняя авиакомпания "Россия" и лизинговая компания "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" заключили твердые контракты на 18 МС-21 и 34 SJ100. Контракт на поставку Ту-214 будет подписан до конца 2023 года, сообщали в "Авиакапитал-сервисе".

Однако в июне этого года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что обсуждается трансформация соглашения с ОАК, а именно отказ от SJ100 и Ту-214 в пользу поставки только МС-21 - "причем как в базовой версии, так и в короткой, которая будет разрабатываться". Идея связана с тем, что российский авиапром в очередной раз перенес сроки поставки техники, пояснял он.

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в КПГА. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ100 - с 2023 на 2026, Ту-214 - с 2023 на 2025, Ил-114-300 - с 2024 на 2026.