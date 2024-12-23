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Honda и Nissan уведомили правительство Японии о переговорах о слиянии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor сообщили правительству Японии о планах начать переговоры о слиянии, сообщил Kyodo News источник в правительстве. Если переговоры завершатся успешно, будет создан третий по объемам продаж на мировом рынке автопроизводитель.

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По данным источника агентства, компании намерены завершить переговоры в июне.

Ранее сообщалось, что Honda и Nissan, второй и третий по величине автопроизводители Японии по объему продаж соответственно, планируют работать в составе холдинговой компании. Mitsubishi Motors Corp., партнер Nissan, рассматривает возможность присоединения к ним позже.

В ноябре FT со ссылкой на источники писала, что Nissan ищет якорного инвестора, который помог бы ей пережить решающий год, в то время как давний партнер автопроизводителя - Renault - сокращает долю в нем. "У нас есть где-то 12-14 месяцев на то, чтобы выжить", - заявил FT один из источников, близких к Nissan.

В марте Nissan и Honda заявили о планах совместной работы над технологиями для электромобилей, чтобы сократить расходы и повысить конкурентоспособность.

Honda Nissan правительство Япония
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