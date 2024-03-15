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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей
Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Японские Nissan Motor и Honda Motor в пятницу объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, в соответствии с которым они начнут оценку целесообразности стратегического партнерства в сфере электромобилей.

Улучшение экологических технологий и программного обеспечения необходимо для более быстрого продвижения в сторону углеродной нейтральности и достижения нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, говорится в сообщении японских компаний.

"Важно подготовиться к растущим темпам трансформации мобильности в средне- и долгосрочной перспективе, и важно, что мы достигли этого соглашения, основанного на взаимопонимании, что Honda и Nissan сталкиваются с общими проблемами", - заявил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

"В этот период трансформации, которая в автомобильной промышленности бывает раз в столетие, мы изучим потенциал партнерства между Nissan и Honda", - отметил президент Honda Тосихиро Мибе. По его словам, результатом оценки должен стать ответ на вопрос, "позволит ли синергия технологий и знаний, которые накопили наши компании, стать лидерами отрасли, создав новую ценность для автомобильной промышленности".

Котировки акций Nissan выросли на 3,2% по итогам торгов в пятницу, Honda - на 1,7%. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость автопроизводителей увеличилась примерно на 24% и 59% соответственно, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 42%.

Honda Nissan Япония
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