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Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Mitsubishi Motors к февралю 2025 года определится, не принять ли участие в проекте

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года
Фото: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Honda Motor и Nissan Motor подписали соглашение о намерениях по интеграции бизнеса, сообщается в совместном пресс-релизе японских автопроизводителей.

Советы директоров компаний 23 декабря официально одобрили начало переговоров о слиянии. Окончательное соглашение, как ожидается, будет достигнуто в июне 2025 года. Общие собрания акционеров автопроизводителей по вопросу одобрения слияния должны состояться в апреле 2026 года.

Предполагается, что будет создана совместная холдинговая компания, которая объединит операции обоих автопроизводителей. Завершение слияния запланировано на август 2026 года.

В результате будет создан третий по объемам продаж на мировом рынке автопроизводитель.

После соглашения между Nissan и Honda о начале рассмотрения возможности интеграции бизнеса путем создания совместной холдинговой компании Mitsubishi Motors объявила о том, что намерена к концу января 2025 года прийти к заключению об участии или вовлечении в данный процесс, говорится в отдельном совместном сообщении трех автопроизводителей.

Кроме того, Honda объявила о намерении выкупить свои акции на сумму до 1,1 трлн иен ($7 млрд). Новая программа buyback отменяет прежнюю объемом 100 млрд иен и начнет действовать с 6 января 2025 года.

По данным Японской ассоциации автопроизводителей, около 8% работающего населения страны заняты в автомобильной и смежных отраслях. В 2023 году на автомобильную промышленность в целом, включая выпуск легковых машин, грузовиков, мотоциклов и запасных частей к ним, пришлось более одной пятой общего объема экспорта Японии, сообщила ассоциация.

Mitsubishi Honda Nissan Япония
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