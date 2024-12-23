"Русагротранс" ждет в июле-декабре экспорта из России рекордных 29,4 млн т пшеницы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия в первой половине сельхозгода (июль-декабрь 2024 года) экспортирует рекордные 29,4 млн тонн пшеницы, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, в декабре экспорт (с учетом стран ЕАЭС) составит 3,7-3,8 млн тонн, что выше предыдущего прогноза - 3,4-3,5 млн тонн, но немного ниже показателя декабря прошлого года в 4,06 млн тонн. "В результате вывоз пшеницы в первой половине сезона 2024/2025 достигнет рекордных 29,4 млн тонн, что превысит рекорд прошлого сезона в 27,7 млн тонн", - заявили в центре.

По данным аналитиков, экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в январе остались без изменений - $235 за тонну (FOB), цены предложений - от $240 за тонну. Цена на французскую пшеницу укрепилась на $6, до $248 за тонну, на германскую - на $1, до $255, на американскую - снизилась на $7, до $237 за тонну.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли на 100 рублей, до 17 800-18 200 рублей за тонну (без НДС), на малой воде - на 700 рублей, до 16 500 рублей. В прошлом году цены составляли 14 100 рублей и 11 950 рублей соответственно.

Внутренний рынок пшеницы немного укрепился на юге и ослаб в центральных регионах, отметили аналитики. Так, на юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 50 рублей, до 15 700-16 600 рублей за тонну (без НДС), в центре - снизились на 300 рублей, до 15 200-15 800 рублей за тонну. В Поволжье цены не изменились - 15 000-15 500 рублей за тонну. В Сибири цены на пшеницу 4 класса экспортного качества оставались около 11 000-11 500 рублей за тонну.

Биржевой рынок пшеницы падал на минувшей неделе. Мартовский фьючерс CBOT в Чикаго закрыл торги в четверг на уровне $195,8 за тонну (-3,5% к закрытию прошлой недели), мартовский MATIF - $237,3 за тонну (-1,5%). Снижение происходило, несмотря на активные закупки мукомольной пшеницы на тендерах со стороны Саудовской Аравии (804 тысяч тонн), Туниса (100 тысяч тонн), а также твердой пшеницы Тунисом и Алжиром (суммарно 600 тысяч тонн).