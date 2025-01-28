"Русагротранс" оценил российский экспорт зерна в 2024 году в рекордные 72 млн т

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году экспортировала рекордные 72 млн тонн зерна (включая страны ЕАЭС) против 68,6 млн тонн годом ранее, сообщает телеграм-канал центра "Агроэкспорт" со ссылкой на оценку аналитического центра "Русагротранса".

Компания "Грейн Гейтс" в прошедшем году упрочила позиции и стала абсолютным лидером по поставкам зерна на внешние рынки с показателем 15,7 млн тонн (11 млн тонн годом ранее). Это самый значительный годовой объем поставок от одной компании в истории российского экспорта, подчеркивается в сообщении.

На второе место поднялась компания "Астон", которая отправила на экспорт 7,7 млн тонн зерна. В 2023 году "Астон" занимал третье место с результатом 6,2 млн тонн.

В топ-3 вошла ОЗК - экспорт составил 3,7 млн тонн против 3,5 млн тонн в 2023 году, когда компания была на четвертом месте среди экспортеров российского зерна. Впервые в топ-10 поставщиков российского зерна попали такие российские компании, как "Грейн Сервис", "ТОП Грейн" и "Петрохлеб-Кубань". Впервые в десятке лидеров не было компаний иностранного происхождения.

Компания "Родные поля" (ТД "Риф") снизила экспорт до 3,2 млн тонн с 11,3 млн тонн годом ранее.

Ключевыми странами-импортерами российского зерна, по версии "Русагротранса", в 2024 году стали Египет (11,1 млн тонн), Турция (7,2 млн тонн), Иран (5,6 млн тонн), Саудовская Аравия (4,6 млн тонн), Бангладеш (3,9 млн тонн), Алжир (2,8 млн тонн), Кения (2,6 млн тонн), Ливия (2,5 млн тонн), Сирия (2 млн тонн) и Йемен (2 млн тонн).

По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российский экспорт зерна может превысить 75 млн тонн стоимостью более $17 млрд. Около 80% стоимостного объема будет приходиться на пшеницу, 10% - кукурузу, 9% - ячмень.