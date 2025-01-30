Nissan сократит производство и сотрудников на заводах в США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Corp. сокращает производство и сотрудников на своих предприятиях в США, сообщает The Asahi Shimbun.

Эти шаги стали частью обнародованного в ноябре плана компании по увольнению 9 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе в Китае, из-за падения продаж и рентабельности при существенном росте запасов продукции.

Автопроизводитель сообщил, что на заводе в Смирне (Теннесси) одна производственная линия сохранит две рабочие смены, а на другой останется только одна. Это предприятие выпускает внедорожники Murano, Pathfinder и Rogue, а также люксовую модель Infiniti QX60.

На заводе в Кантоне (Миссисипи), где производятся седан Altima и пикап Frontier, Nissan снизит скорость одной линии, а на другой оставит одну смену. Также постепенные корректировки в режиме работы будут проведены на предприятии в Дечерде (Теннесси), где выпускаются двигатели.

При объявлении плана в ноябре Nissan не уточнял, где будет происходить сокращение персонала. В компании работает более 133 тыс. человек, то есть предполагаемые увольнения затронут примерно 6% штата. Автопроизводитель также намерен снизить свои глобальные производственные мощности на 20%.

"Nissan принимает срочные меры по всему миру, чтобы улучшить свою производительность и создать более компактный, более устойчивый бизнес, способный быстро адаптироваться к изменениям на рынке", - заявила компания.

Котировки акций Nissan за последний год упали на 28%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 10%.

На прошлой неделе Nikkei Asia писала о том, что Nissan отказался от намерения выпускать компактный электромобиль на предприятии в Кантоне. До этого компания планировала производить пять моделей, начиная с 2026 года.

Nissan в четвертом квартале увеличил продажи автомобилей в США на 10,3% в годовом измерении - до 222,48 тысячи. За весь 2024 год они выросли на 2,8% и превысили 924 тысячи машин.