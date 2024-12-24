"АЛРОСА" покинул замгендиректора, курировавший работу в Африке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" сообщила об уходе из компании заместителя генерального директора компании Владимира Марченко, который курировал производственную деятельность в странах Африки.

Марченко, который пришел в "АЛРОСА" в сентябре 2017 года, перейдет в другую горнодобывающую компанию, говорится в сообщении "АЛРОСА" .

За время его работы "АЛРОСА" реализовала важные проекты в алмазно-бриллиантовой отрасли на африканском континенте. В частности, под руководством Марченко "АЛРОСА" наладила тесное сотрудничество с Республикой Зимбабве по поиску новых алмазных месторождений, сообщила "АЛРОСА".

Экспертиза Марченко позволила "АЛРОСА" расширить портфель своих проектов на африканском континенте, отметил глава компании Павел Маринычев.

Марченко курировал также южноамериканское направление, об активности на котором информации пока не было.

Наиболее значимым активом "АЛРОСА" в Африке была 41%-ная доля в ангольской алмазодобывающей компании "Катока", учредителем которой была российская компания наряду с местной госкорпорацией Endiama. "АЛРОСА" не имела доли в добыче, но получала дивиденды. Долю в "Катоке" "АЛРОСА" пришлось продать, так как власти Анголы заявили о нежелании продолжать сотрудничать с находящейся под санкциями российской компанией. Санкции создали проблемы для вывода капитала из Анголы, в частности, для перевода дивидендов на сумму порядка $185 млн, сообщали ранее ангольские СМИ. Также проблематичны оплата иностранного оборудования и вознаграждение в валюте работающим в "Катоке" россиянам.

Сделка может быть закрыта уже в декабре, говорил журналистам в начале месяца замминистра финансов Алексей Моисеев. Bloomberg со ссылкой на ангольского министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо сообщaл, что покупателем стал оманский государственный фонд Maaden International. Maaden, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с госфондом Mercury Investments International, в январе этого года выкупила 24% акций золотодобывающего Polymetal.

Помимо "Катоки", "АЛРОСА" участвовала в СП с Endiama по освоению крупного алмазного проекта Луаше (Luaxe). Как планируется, "Луаше" в 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат.