FESCO отметила рост контейнерного рынка России за 11 мес. на 5,8%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России в январе-ноябре 2024 года вырос на 5,8% в годовом измерении, до 6 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 5%, до 2,587 млн TEU, экспорт - также на 5%, до 1,607 млн TEU, внутренние перевозки - на 4%, до 1,249 млн TEU, транзитные перевозки - на 20%, до 559 тысяч TEU.

За отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 24%, при этом экспортные контейнерные отправки через порты Северо-Запада России выросли на 43%, через порт Новороссийск - на 26%. Импортные перевозки через российские дальневосточные порты выросли на 12%, через порты Северо-Запада - на 26%, через порт Новороссийск - на 1%.

По данным FESCO, в ноябре 2024 года объем контейнерного рынка относительно ноября 2023 года практически не изменился и составил 536 тысяч TEU (рост 0,2%). За прошедший месяц наблюдалось снижение перевозок по внутренним и транзитным направлениям на фоне роста импортных потоков относительно октября 2024 года, которые переориентировались на порты Северо-Запада, отмечают в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов и сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента был передан госкорпорации "Росатом".