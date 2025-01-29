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FESCO сообщило о росте контейнерного рынка России в 2024 году на 5,8%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России в 2024 году увеличился на 5,8% к 2023 году, до почти 6,6 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 5%, до 2,865 млн TEU, экспорт - также на 5%, до 1,762 млн TEU, внутренние перевозки - на 3%, до 1,352 млн TEU, транзитные перевозки - на 18%, до 617 тысяч TEU.

Основным драйвером стал рост перевалки контейнеров в порту Санкт-Петербург: экспорт увеличился на 35%, импорт - на 24%. Продолжающиеся ограничения на Восточном полигоне оказали заметное влияние на объемы экспорта через порты Дальнего Востока, которые сократились на 22%. При этом перевалка импорта в дальневосточных портах продемонстрировала рост в 14% по итогам года.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов и сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, свыше 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП РЖД Санкт-Петербург Дальний Восток Восточный полигон
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