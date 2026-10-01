Сулейман Керимов вновь стал сенатором от парламента Дагестана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сулейман Керимов наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя Народного собрания Дагестана на первой сессии регионального парламента, передал корреспондент "Интерфакса". За это депутаты проголосовали единогласно.

Керимов представляет дагестанский парламент в Совете Федерации с 2008 года, входил в состав комитета по финансовым рынкам и денежному обращению, по бюджету и финансовым рынкам, по регламенту и организации парламентской деятельности.

В состав Народного Собрания Дагестана восьмого созыва по итогам сентябрьских выборов вошли 90 депутатов, из них 69 представителей "Единой России", 11 представителей "Справедливой России" и 10 представителей КПРФ.