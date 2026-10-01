Поиск

Сулейман Керимов вновь стал сенатором от парламента Дагестана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сулейман Керимов наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя Народного собрания Дагестана на первой сессии регионального парламента, передал корреспондент "Интерфакса". За это депутаты проголосовали единогласно.

Керимов представляет дагестанский парламент в Совете Федерации с 2008 года, входил в состав комитета по финансовым рынкам и денежному обращению, по бюджету и финансовым рынкам, по регламенту и организации парламентской деятельности.

В состав Народного Собрания Дагестана восьмого созыва по итогам сентябрьских выборов вошли 90 депутатов, из них 69 представителей "Единой России", 11 представителей "Справедливой России" и 10 представителей КПРФ.

Дагестан Сулейман Керимов Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Единый сельхозналог, часть НДФЛ "поднимут" из муниципальных бюджетов в региональные

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

 РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

 Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

 Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб.

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12035 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 104 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов