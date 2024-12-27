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Инвестиции "СИБУРа" в 2024 году выросли почти вдвое, до 440 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции "СИБУРа" в 2024 году превысили плановые значения и достигли 440 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" глава компании Михаил Карисалов.

"По факту бюджет инвестиционный в нашей компании в 2024 году вырос практически в два раза год к году, до суммы в 440 млрд рублей", - сказал он.

По словам Карисалова, высокая ключевая ставка сейчас не накладывает на "СИБУР" существенных ограничений, но в будущем может повлиять на темпы роста отраслей-потребителей полимерной продукции, таких как строительство и ЖКХ.

В 2024 году 75-76% выручки компании пришлось на российский рынок. Среди экспортных рынков - Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка. "Честно говоря, каких-либо ограничений мы здесь не видим", - подчеркнул Карисалов.

ЖКХ СИБУР Михаил Карисалов
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