Член правления "СИБУРа": мы вышли на прежние объемы реализации инвестпроектов

Александр Петров рассказал об изменении модели управления, о спросе на полимеры и об инвестиционных планах

Член правления "СИБУРа": мы вышли на прежние объемы реализации инвестпроектов Фото: Иван Петров/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазохимическая компания в стране - "СИБУР" - испытала на себе влияние западных санкций как в плане потери технологий производства продукции, так и наличия сырья для производства. За год, рассказал в интервью "Интерфаксу" в рамках ПМЭФ Александр Петров, компании удалось заместить это аналогами и выйти на прежние уровни инвестиций. Собеседник агентства также оценил влияние различных тенденций, происходящих в российской экономике, на бизнес компании.

- "СИБУР" с апреля перешел на отраслевую модель управления бизнесом. Насколько безболезненно проходит для компании этот переход, наблюдается ли уже какой-то положительный эффект?

- "СИБУР" несколько лет пилотировал отраслевой подход в двух направлениях - строительстве и упаковке. Поэтому последующая трансформация всей модели управления бизнесом была в какой-то степени апробированной и подготовленной. Мы убедились, что выбранный нами подход работает, и де-факто масштабировали практику, создав одиннадцать дивизионов, девять из которых работают с основными отраслями промышленности. Мы также планируем в будущем распространять подход на рынке СНГ, а по части отраслей, думаю, и на рынке Турции.

В этой масштабной трансформации мы прошли только половину пути. Основная задача - не слишком стрессовать наших клиентов: когда у них меняются непосредственные контакты в компании, формат работы - это значительные изменения.

Реформа была нужна для того, чтобы уделять внимание нашим партнерам с гораздо большим объемом ресурсов и компетенций по созданию новых решений, а не просто продавать продукт - развивать бизнес наших клиентов через более широкое применение современных материалов. К примеру, вчера в супермаркетах не было пластиковых тележек, а были громыхающие и тяжелые металлические. Для агропромышленности мы предложили полимерные рукава для хранения зерна и кормов. Решение позволяет хранить и сортировать зерно на территории своего хозяйства при минимальных разовых затратах. Не нужен элеватор. Не нужно строить склад. Это лишь несколько из множества совместных с нашими партнерами инициатив.

На сегодня у нас в портфеле более 500 проектов на разной стадии.

- Можно в цифрах выразить - какие это ожидания создает в части роста спроса?

- Мы в прошлом году выросли, и это нам также дало стимул для развития отраслевого подхода. В прошлом году рынок полимеров вырос на рекордные 9%. За последние 5 лет в России потребление полимеров на душу населения выросло примерно на 50%. Но мы при этом довольно далеки от мира, Россия имеет высокий потенциал развития применения полимерной продукции. Потребление в развитом мире - Европе и США - порядка 50-60 кг на душу населения. Чтобы достичь уровня бенчмарка Турции, то есть 40 кг на душу населения, потребление в России должно за ближайшие 5 лет прибавить порядка 1,6 млн тонн, или 37%, и достичь 6 млн тонн.

- В России спрос на полимеры зависит от цен на них?

- Во всем есть эластичность, спрос разный в зависимости от применения.

- Пересматриваете ли вы прогнозы спроса на продукцию в части строительства с учетом того, что отменяется льготная ипотека?

- Эффект ипотеки есть, но немного отложенный, потому что комплектация дома происходит поэтапно. Поэтому мы видим разнонаправленные тенденции, которые с отложенным эффектом сказываются на спросе на нашу продукцию.

По итогам первого квартала наблюдалось замедление темпов роста потребления базовых полимеров со стороны (строительной - ИФ) отрасли, однако уже во втором квартале видим восстановление и небольшой рост в 5%. Ожидаем, что по итогам года "стройка" покажет рост на уровне вокруг 3%.

Важно, что мы видим, рост доли полимеров в конструкциях домов. Россия имеет высокий потенциал развития применения полимерных компонентов в сфере строительства и ЖКХ. Сейчас оно не превышает 40%, в то время как в Европе составляет 85%. По нашим оценкам, потенциал развития спроса со стороны отрасли к 2030 году составит более 1,2 млн тонн в год.

- А есть сектор, который падает и вас беспокоит?

- В последние месяцы относительно неожиданно для нас начало снижаться потребление отделочных материалов и напольных покрытий чуть в больших темпах, чем это наблюдалось в аналогичный сезон в прошлые годы. Мы видим двузначное снижение потребления, и рынок пока не до конца понимает, временное это проявление или что-то системное и более долгосрочное. В апреле-мае мы наблюдали более чем 10% снижение потребления напольных покрытий.

- Может, проблема в ухудшении условий ипотеки?

- Есть гипотеза, что это может быть ипотека, но она влияет, скорее, на первичное решение о покупке объекта недвижимости и в меньшей степени - на отделку. Есть еще похожий тренд растущего предпочтения граждан сберегать, а не потреблять в связи с ростом ставок на депозит. Также, возможно, граждане предпочли отдохнуть, а не сделать ремонт. Думаю, подводя итоги полугодия, мы сможем более предметно оценить вес влияющих факторов, об этом говорить, но ипотека один из них точно.

- В начале года союз переработчиков пластмасс заявлял, что ряд компаний, в том числе производителей труб, приняли решение наращивать импорт полимерного сырья. Они отмечали, что стоимость сырья "СИБУРа" коррелируется с импортным, но кому-то проще, удобнее и привычнее работать с импортным сырьем. Наблюдаете ли вы снижение спроса на полимеры со стороны этих потребителей? И в каких величинах, в каких сегментах?

- В 2023 году рост спроса показали все отрасли потребления. Около половины этого роста - неорганический рост, результат программ поддержки "СИБУРа", который предлагает переработчикам не только новые продукты, но и специальные условия для развития производств - так называемые форсажи.

В первом квартале этого года было некоторое сезонное снижение. Во втором квартале ожидается возобновление спроса и по итогам полугодия ждем роста в 3%. Но это ниже цифры прошлого года и несколько ниже наших ожиданий. Есть определенное влияние снижения инвестиций в инфраструктуру, в реализацию проектов ЖКХ. Но, возможно, это просто календарное смещение внутри года. Выводы надо будет делать позднее.

- Россия планирует потратить 4,5 трлн рублей на модернизацию ЖКХ. Вы как-то работаете с госорганами, чтобы потребление пластика увеличивать - через изменение стандартов, например?

- Наша задача как производителя и задача госорганов - не увеличить объемы потребления полимеров, а совместно определить возможные экономические эффекты от их применения и разработать наиболее эффективные решения. Мы активно работаем с Минстроем, "ДОМ.РФ", с участниками рынка, с регионами, с огромным количеством контрагентов. Большое количество участников процесса - одна из сложностей. Когда вы меняете дома трубы, вы предпочитаете современные, а не традиционные материалы. Но к дому-то подводятся старые трубы неизвестно с какими коррозиями. Обычно их меняют не полностью, а частями. Мы считаем важным, чтобы в строительных стандартах появлялся принцип стоимости решения на всем цикле эксплуатации. У нас есть замеры, что кратно больше энергозатрат возникает при частичной замене трубы. Также важно понимать эффект на углеродный след - в металлических старых трубах много физических потерь энергии.

Кроме того, важно сделать замену инфраструктуры комплексно, но это организационно невероятно сложно из-за большого количества участников. И эту задачу мы хотим реализовать в рамках инициативы "Теплая страна", где нас поддерживает Татарстан.

На примере республики проработан подход к реализации программ модернизации систем ЖКХ через призму инвестиционного проекта. В Татарстане на горизонте 25 лет применение полимерных решений в сравнении с традиционными может позволить получить денежный эффект до 500 млрд при затратах около 300 млрд и сократить выбросы СО2 на 3,3 млн тонн или около 15% от цели стратегии по декарбонизации в республике. Что важно - декарбонизация также может быть монетизирована. В масштабах страны эффекты могут быть колоссальными. Мы вносили эту тему на Госсовет, но это один из фокусов широкой работы.

- Какой потенциал сбыта для себя вы видите в этом секторе?

- Есть огромный потенциал в России, но это требует времени и финансирования, в том числе со стороны государства.

- Вы пытаетесь закладывать полимерные решения и под социальную газификацию?

- Применение полимерных труб в газификации давно стало стандартом. Сейчас даже на магистральных газопроводах применяются комбинированные решения - металл с полимером. Ежегодно отрасли магистральных газопроводов требуется более 60 тыс. тонн полимерных решений, в этом году видим незначительное снижение из-за сокращения экспорта газа, но думаю, оно будет компенсировано.

Также в связи с масштабной программой газификации наблюдаем органический рост спроса в сегменте догазификациии. В прошлом году спрос в этом сегменте на полимеры составил порядка 140 тыс. тонн.

- Есть ли у "СИБУРа" какие-то полимерные решения для декарбонизации?

- Практически все полимерные решения кратно менее углеродоемкие, чем традиционные. Я уже приводил пример про полимерные трубы.

Если взять, к примеру, широко применяемый в теплоизоляции пенополистирол, то его применение в утеплении фасада позволяет снизить энергопотери и углеродный след на 70%, а затраты на отопление в 3,5 раза. В течение всего жизненного цикла положительный экологический эффект от эксплуатации пенополисторольной плиты в 250 раз превышает эффект от ее производства, логистики, монтажа, демонтажа и утилизации.

Мы активно продвигаем на рынок МАН - компонент для синтеза самых современных присадок для масел, которые соответствуют требованиям передовых двигателей со сниженной эмиссией.

- А затраты на хранение и утилизацию композитных полимеров и материалов не убивают эти преимущества?

- Это отдельный аспект. Мы говорим про углеродную емкость в создании и эксплуатации решений по всей цепочке, но цепочка заканчивается на применении. Дальше у вас возникает еще одно преимущество полимера - он перерабатываем. У металла, у макулатуры тоже есть возможность переработки, но ограничений по переработке больше, чем у полимера. Сегодня в России 10-12% полимеров имеют вторую жизнь. Отдельная задача для нас - повышать этот процент и давать вторую жизнь полимерам.

Есть целый ряд зарубежных исследований, которые подтверждают, что использование современных синтетических материалов генерирует меньший углеродный след в сравнении с традиционными решениями. В этом году вышло, например, исследование университета Шеффилда, где наглядно показано, насколько пластик опережает альтернативы в 15 из 16 исследованных категориях. Это и упаковка, и потребительские товары, строительство, автопром, текстильная промышленность.

Так, к примеру, углеродный след полимерной теплоизоляции на 80% ниже стекловолокна. А углеродный след пластиковой мебели на 50% ниже традиционно деревянной, так как для выполнения одинаковой функции мебели требуется меньше пластика по весу, что сокращает выбросы СО2 при производстве и транспортировке. И таких примеров множество.

- Насколько повторяемый процесс вторичной переработки полимерных изделий, есть ли количественное ограничение циклов?

- До 10-ти циклов в зависимости от вида решения, типа применения и типа молекулы. Можно чуть снижать содержание вторички и тем самым удерживать функциональные свойства. Возможно, вы слышали о технологии химического рециклинга, профессиональным языком - метода термолиза. Задумка в том, чтобы создать технологии, которые, по сути, превращают полимер в исходное сырье. Такие технологии существуют, но к сожалению, сегодня нет крупнотоннажных тиражируемых промышленных мощностей. Задача создать такие методы, которые сделают количество рециклов бесконечным, и уйти от эффекта деградации функциональных свойств.

- На каком этапе этот поиск "СИБУРа"?

-Мы занимаемся этим уже несколько лет. У нас есть несколько опорных технологий, как собственные, так и партнерские. Мы успели оценить зарубежные технологии. Сейчас выбираем короткий список, с которым будем двигаться дальше. Я думаю, что в относительно ближайшее время будем принимать решение о строительстве пилотных установок.

- В целом какие ключевые инвестиционные проекты сейчас прорабатываются, какие новые производства "СИБУР" намерен организовать?

- Текущий портфель проектов компании на стадии реализации оценивается в более чем 1,7 трлн рублей. Можно сказать, что мы вышли на прежние объемы реализации инвестиционных проектов. В 2022 году резко закрылся доступ к зарубежным технологиям и оборудованию. И мы были в некоторой перезагрузке, оценивали инвестиционный портфель и сроки реализации. Разобрались с тем, что мы можем завершить в отношении тех проектов, которые были на поздних стадиях. По проектам ранней стадии нашли новые технологические решения и приняли или принимаем новые инвестиционные решения.

Сейчас мы прорабатываем проект по производству СЭБС (стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер) - единственной мощности в РФ и странах СНГ. Она на 100% закроет потребность российского рынка с объемным запасом под потенциалы отраслевого развития. Благодаря ряду улучшенных свойств по сравнению с уже имеющимся в портфеле продуктом СБС, мы планируем реализовывать продукт в сегменты строительства (кабели, уплотнители), потребительских товаров (игрушки, поливочные шланги) и транспорта (автоковрики, уплотнители), полностью закрывая потребности локального импортозависимого рынка.

Высокореакционный полиизобутилен - важнейший компонент для синтеза современных присадок для масел, который наряду с МАН будет давать нашим клиентам комплексное сырьевое предложение для развития рынка, в настоящее время утверждается конфигурация будущей установки.

Видим постоянный спрос на важнейший октанповышающий компонент - МТБЭ, что заставляет нас наращивать мощности производства и, в течение 2024 года мы рассчитываем прибавить более 30 тысяч тонн продукта в годовом производстве.

- Останется ли у вас незадействованный этилен на "Нижнекамскнефтехиме" после реализации всех проектов по его переработке, которые вы уже объявили?

- С учетом всех проектов мы сформировали полный набор деривативов этилена. В начале июня приступили к реализации "последнего в цепочке" проекта по производству премиального металлоценового полиэтилена. Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год. После его запуска сможем обеспечить потребности отечественного рынка, которые на 2028 год оцениваются примерно в 170 тыс. тонн, а также заместить импорт в объеме более 30 тыс. тонн в год.

- Производство гексена по-прежнему запускаете с 2025 года?

- Да. Ничего не меняется, все по плану, уже по уточненному.

- Все ли ваши производства обеспечены сырьем на данный момент?

- После февральских событий у нас были некоторые перебои в производстве, поскольку на заводах использовались сотни импортных позиций из недружественных стран. За год мы справились практически со всем, либо замещая отечественными аналогами, либо импортными, и в целом обошлись без потерь. Но было несколько более критичных позиций. Например, от доступности Н-бутиллития напрямую зависит поддержание непрерывности производства СБС в Воронеже - это специальный эластомер для производства полимеров для крыш, дорожного покрытия, для обуви. Этот же компонент незаменим в технологической цепочке выпуска ряда синтетических каучуков. К счастью, у нас сильный научный блок и мы очень быстро получили и протестировали собственную технологию получения НБЛ. В перспективе планируем построить собственную установку по его производству, то есть в этой части тоже будем защищены.

Рассматриваем как инвестиционную идею в категории сырьевой безопасности - производство антипиренов. Они необходимы для производства вспенивающегося полистирола, обеспечивая негорючесть конструкции с этим материалом. Рассматривается небольшая мощность как для собственного потребления и импортозамещения, так и для продажи в рынок.

- Когда проект может быть реализован?

- Это пока инвестиционная идея. Я думаю, что до конца года мы можем принять то или иное решение.

- Вы анонсировали строительство площадки для тестирования катализаторов для нефтегазохимии, а еще анонсировалось непосредственно создание производства и на другой площадке так называемая катализаторная фабрика для в основном полиолефинов. Основные параметры уже ясны?

- Мы работаем над этим проектом, считаем, что это приоритетная вещь. Мы однозначно будем принимать инвестиционное решение в следующем году, опять же то или иное.

- "СИБУР" заявлял, что сегмент "Нефтегазопереработка и добыча" - один из самых тоннажных в компании (более 1,2 млн т/г). Как компания планирует его развивать, на какие объемы реализации планирует выйти, и какие новые продукты намерена предложить?

- С одной стороны, это один из крупнотоннажных сегментов, с другой - относительно процента - потенциал ниже, чем в других отраслях.

- Почему?

- Потому что это зрелый сегмент, есть эффект насыщения. Скажем так, в сельском хозяйстве и медицине мы видим потенциал в несколько раз превышающий текущее потребление, а здесь - пока в районе 30% на горизонте нескольких лет.

- Вы в этом секторе полимерные трубы продаете?

- Нет, там много разных топливных присадок - для масел, для повышения октанового числа, специальные компоненты, связанные с добычей, специальная химия. В частности, мы сейчас обсуждаем с производителями твердых полезных ископаемых разработку специальной химической жидкости, которая бы позволяла обрабатывать вагоны от угля, чтобы рабочим не приходилось сбивать это ломиком. Такого рода примеров сейчас довольно много появляется. Это не очень тоннажно, но очень созидательно. Есть решение, которое мы обсуждаем, для освоения Арктики - для предотвращения таяния вечной мерзлоты при освоении ресурсов.

- Когда у нас будут самые крепкие дороги в мире?

- У нас кратно возросло потребление специального связующего полимера для дорожного покрытия - СБС. Я думаю, что за 10 лет примерно в пять раз. В дорожном покрытии сейчас 3-5% связующего полимера, который позволяет избегать температурных деформаций. При его добавлении в асфальт срок службы дороги увеличивается с 12 до 24 лет.

При этом динамика роста спроса на СБС сохраняется. Разные участники - ГК "Автодор", "Росавтодор", региональные власти - могут по-разному применять те или иные решения.

- Каких тенденций вы ожидаете в части реализации вашей продукции по странам? Сохранится ли распределение (74% - на рынок России и СНГ, 22% - в страны АТР и Ближнего Востока, из них 8% в Китай, и 4% - в прочие страны) в 2024 году? Есть ли новые рынки, которые вы осваиваете в 2024 году?

- Я думаю, что каких-то существенных изменений ожидать не стоит, кроме предпочтения российского рынка другим географиям ввиду роста потребления внутри РФ. И пока мы не введем новые мощности, это будет приводить к снижению экспорта. Какую именно географию на экспорт мы предпочтем, это коммерческо-конъюнктурный вопрос.

- А что касается стоимости сбыта. Российский рынок за вычетом логистики такой же примерно по цене, как китайский, или сильно ниже?

- Зависит от продукта, от времени, от типа контракта. Очень по-разному.

Полимеры - это легко торгуемый, легко перевозимый товар. Поэтому цены и котировки взаимосвязанные и динамичные. Другой вопрос - во что производителю обходится логистика, чтобы доехать до того или иного рынка, и какая конкретно конъюнктура в моменте. У Китая есть преимущество, что благодаря высокому импорту у нас есть эффект обратной контейнерной загрузки.

В своей стратегии ценообразования мы всегда учитываем ситуацию на рынке и вызовы, с которыми сталкиваются производители изделий с содержанием полимеров. Важным показателем для нас в части корректности нашего уровня цен является снижение ввозимых в страну импортных продуктов, как гранул, так и готовых изделий из полимеров, и рост потребления на российском рынке. К сожалению, производители готовых изделий не всегда следуют нашему тренду, несмотря на угрозу потери доли рынка в готовых изделиях за счет импорта.

- Вы говорили, что возобновляются инвестиции. Вот нефтяники, например, просят отсрочить какие-то запуски проектов по инвестсоглашениям с Минэнерго. Нефтехимики не просят?

- Нет. В том числе поэтому мы всегда осторожно говорим про инвестиционные планы на ранних стадиях - говорим, когда уверены в их реализации. И, конечно, у всех отраслей ситуации разные.

- А вы не видите снижения поступлений сырья из-за ограничений в добыче нефти в рамках ОПЕК+?

- Нет.