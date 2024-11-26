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Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,6 раза

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 9 месяцев выросла в 2,6 раза к тому же уровню 2023 года - до 157,8 млрд рублей, сообщила компания.

Динамика связана с тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 млрд рублей, отмечает компания.

Инвестиции за этот период составили 190 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка "СИБУРа" выросла на 7,6% - до 840,7 млрд руб., EBITDA составила 342,6 млрд руб., снизившись на 2,1% к 9 месяцам 2023 года. Рентабельность по EBITDA - 40,8%.

Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд руб., по сравнению с 637 млрд руб. на 31 декабря 2023 года. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 сентября 2024 года составило 1,5x как в рублевом, так и в долларовом выражении.

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