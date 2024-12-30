Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства в понедельник поручил подготовить законодательную базу для национализации активов компании "Молдовагаз", в которой контрольный пакет акций принадлежит ПАО "Газпром".

Глава кабинета министров выразил возмущение решением компании "Газпром" прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион.

"Это решение принято вопреки действующему договору между "Молдовагаз" и "Газпромом", под предлогом исторического долга в более 700 млн долларов. Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии. Мы справимся с этой ситуацией, как справлялись и ранее с энергетическим шантажом России", - заявил Речан.

В этом контексте он поручил министру юстиции Веронике Михайлов-Морару подготовить поправки в национальное законодательство, чтобы можно было осуществлять национализацию предприятий.

"Г-жа Михайлов-Морару, прошу подготовить необходимые изменения в законодательство, чтобы можно было осуществить национализацию. Мы должны действовать в стратегических областях. Кстати, эти объекты ("Молдовагаз" - ИФ) также были у нас насильно отобраны когда-то. И мы должны вернуть их в собственность государства", - подчеркнул Речан.

Как сообщалось, ПАО "Газпром" сообщило о прекращении с 1 января 2025 года поставок газа в адрес АО "Молдовагаз" "в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа". В сообщении говорится, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

С 4 декабря 2022 года весь газ, объемом около 5,7 млн. кубометров в сутки, который "Газпром" поставляет по договору с "Молдовагаз", направляется в Приднестровье. Приднестровский регион за этот газ не платит, долг региона перед "Газпромом" превышает 10 млрд долларов. В то же время в качестве условия для продолжения поставок газа на левый берег Днестра "Газпром" требует погашения исторического долга АО "Моллдовагаз". По данным российской компании, долг составляет $709 млн. Молдавские власти этот долг не признают. Они ссылаются на результаты проведенного в 2023 году международного аудита, согласно которым долг составляет чуть более $8 млн.

В случае если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. В настоящее время Молдавия закупает в Приднестровье около 80% необходимого объема электроэнергии по цене $66 за МВт. В случае прекращения этих поставок Молдавия вынуждена будет покупать электроэнергию в Румынии по цене почти в два раза дороже.

Поставки российского газа в Приднестровье осуществлялись через территорию Украины, контракт с которой истекает в конце 2024 года. В Киеве категорически заявили, что не намерены продлевать договор на транзит российского газа. Сообщалось также о перспективах поставок газа в Молдавию через "Турецкий поток", Болгарию и Румынию, однако "Газпром" не зарезервировал для этого мощности.