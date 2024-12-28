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"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" прекращает поставки газа в адрес АО "Молдовагаз" связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа.

Как говорится в сообщении российской компании, в направленном в Кишинёв уведомлении говорится, что "АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

"В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - пишет "Газпром".

ПАО "Газпром" отмечает, что "оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту".

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Власти Молдавии в 2021 году договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

В ноябре министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсуждал в Москве с главой концерна Алексеем Миллером поставки газа. В сообщении "Газпрома" по итогам встречи отмечалось, что на встрече обсуждались как поставки, так и долги.

Поставки российского газа в Молдавию осуществлялись через территорию Украины, контракт с которой истекает в 2024 году. В Киеве категорически заявили, что не намерены продлевать договор на транзит российского газа. Сообщалось также о перспективах поставок российского газа в Молдавию через "Турецкий поток", Болгарию и Румынию.

Газпром Молдавия Молдовагаз
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