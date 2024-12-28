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Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии по прежнему отказывается признавать долг за российский газ в объеме, который приводит "Газпромом".

"Правительство (...) не будет признавать никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита", - заявил премьер-министр страны Дорин Речан, которого цитирует государственное информагентство moldpres.md.

По его словам, Молдавия обратится в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" прекратить поставки газа в адрес "Молдовагаз" утром 1 января 2025 года. "Правительство тщательно проанализирует правовые варианты, в том числе прибегнет к международному арбитражу для защиты наших национальных интересов и получения компенсации за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и влияют на безопасность граждан республики Молдова", - сказал Речан.

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По его словам, Молдавия диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы снизить зависимость правого берега от единого поставщика. "Наша страна готова справиться с любой ситуацией, возникшей в результате решения Кремля. Мы продолжим обеспечивать поставки природного газа из других источников и защищать уязвимых потребителей", - заявил молдавский премьер.

ПАО "Газпром" в субботу сообщило об ограничении поставок газа в адрес АО "Молдовагаз" (50% акций принадлежит "Газпрому") до 0 кубометров в сутки с 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года "на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства" в связи с долгом дочерней компании. "Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - пишет "Газпром".

"Газпром" отмечает, что "оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту".

Как сообщалось, АО "Молдовагаз" заявило, что законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Молдавии (без учета Приднестровья) в первом квартале следующего года.

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"Природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", - написал в своем телеграм-канале и.о. председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Власти Молдавии в 2021 году договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

Поставки российского газа в Молдавию осуществлялись через территорию Украины, контракт с которой истекает в 2024 году. В Киеве категорически заявили, что не намерены продлевать договор на транзит российского газа. Сообщалось также о перспективах поставок российского газа в Молдавию через "Турецкий поток", Болгарию и Румынию.

Молдавия Газпром газ Молдовагаз Дорин Речан
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