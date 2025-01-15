Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Молдавия намерена установить полный контроль над компанией "Молдовагаз", которая на 50% принадлежит "Газпрому", заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан журналистам в среду после заседания правительства.

По его словам, в настоящее время формируется группа международных юристов для оказания властям помощи "в возвращении энергетических активов, захваченных Россией".

На вопрос журналистов о возможности пойти по такому же пути, по которому в свое время пошла украинская компания "Нафтогаз", выигравшая международный арбитраж у "Газпрома", Речан сказал, что "правительство рассматривает все доступные правовые варианты".

"Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического. К ним относятся "Молдовагаз" и Молдавская ГРЭС в Кучургане (расположена в Приднестровском регионе и была приватизирована компанией "РАО ЕЭС России" в 2005 году, по законам непризнанной Приднестровской Молдавской республики - ИФ) - активы, которые были захвачены Россией", - утверждает премьер.

По его словам, власти находятся в процессе поиска юридических консультантов для поддержки в этом начинании.

Речан подчеркнул, что возвращение энергетических активов считается национальным приоритетом, учитывая существенное влияние вопроса на энергетическую безопасность Молдавии. Правительство намерено по возможности придерживаться опыта Украины для возврата национальных активов и обеспечения защиты интересов государства на международном уровне, добавил он.

Он также сказал, что страна готовится оспаривать в суде претензии "Газпрома" относительно долга за поставки на правый берег.

В российской компании считают, что "Молдовагаз" должен выплатить $709 млн долга за поставки газа на правый берег. После проведения аудита Кишинев признает только $8 млн. Это противоречие сыграло ключевую роль в прекращении поставок российского газа в Молдавию (левобережье Днестра) после 1 января 2025 года, когда истек контракт на украинский транзит.

Структура собственности "Молдовагаза" с 2013 года остается неизменной: 50% принадлежит "Газпрому", 35,6% - правительству Молдавии, около 13% - властям Приднестровья. Небольшим числом акций владеют миноритарии.

На прошлой неделе, говоря об энергетическом кризисе в стране, Речан поручил министру юстиции подготовить поправки в законодательство, которые позволили бы осуществить национализацию ряда объектов, от которых зависит энергетическая безопасность Молдавии.

Как сообщалось, в Приднестровье продлен режим чрезвычайного положения в экономике до 8 февраля. Оно было введено с 11 декабря сроком на 30 дней в связи с "риском прекращения поставок российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение сроком на 60 дней с 16 декабря.

ПАО "Газпром" 28 декабря сообщило, что прекратит поставки газа в страну, так как "Молдовагаз" "регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий". Концерн увязывает поставки на левый берег Днестра с признанием Молдавией исторического долга, который "Газпром" оценивает в $709 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые в свою очередь не признает "Газпром".

С 4 декабря 2022 года весь газ, объемом около 5,7 млн кубометров в сутки, который концерн поставлял по договору с "Молдовагазом", направлялся в Приднестровье.

В настоящее время в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Без газа 51,5 тыс. абонентов в сельской местности, больше 20 тыс. - частные домовладения в городах, 1,8 тыс. юридических лиц и предпринимателей. Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.

Все промышленные предприятия прекратили работу, за исключением предприятий жизнеобеспечения. Молдавская ГРЭС перешла на работу на угле, только два энергоблока вырабатывают электроэнергию для населения. Однако из-за массового использования электроприборов значительно возросло потребление электроэнергии и давление на сети. По этой причине происходит множество аварий, а с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. По данным на 10 января отключения составляли до восьми часов в сутки.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее в среду заявил, что поставки российского газа в регион будут возобновлены в скором времени в виде техническо-гуманитарной помощи. Он сообщил об этом по итогам визита в Москву, где провел переговоры в министерстве энергетики РФ.

"Данный газ будет подан, он будет подан как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать - как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.

Он подчеркнул, что этот газ - исключительно для приднестровского региона. Молдавская ГРЭС (находится в Приднестровье) не будет поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, как это было до нового года.

Красносельский также призвал к жесткой экономии энергоресурсов, отметив, что тарифы на электроэнергию будут повышены для тех, кто потребляет большие объемы.