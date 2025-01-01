В Молдавии вступили в силу меры по экономии электроэнергии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Молдавии с 1 января вступили в силу меры по экономии электроэнергии: общественные и коммерческие здания сократят внутреннее освещение как минимум на 30% там, где это технически возможно, в домах рекомендуется избегать использования лифтов.

Кроме того, согласно плану, утвержденному в конце декабря Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе. Эскалаторы в этих зданиях будут работать только в непиковые часы. В нерабочие часы предусмотрено отключение оконного, декоративного, архитектурного и рекламного освещения, за исключением случаев, когда предприятие продолжает свою деятельность.

В жилых домах и других зданиях рекомендуется избегать использования лифтов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 (местное время) из-за вероятности застрять в них при отключении электроэнергии.

Предприятия с энергоемким производственным графиком теперь обязаны выполнять операции с высокой энергоемкостью только в непиковые часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00), чтобы снизить нагрузку на электрические сети.

С 1 января весь объем электроэнергии, произведенный в Молдавии, направляется только на внутренний рынок. Экспорт возможен лишь в выходные и праздничные дни, в остальные часы действует запрет.

Госкомпания Energocom сообщила 1 января, что после прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая обеспечивала большую часть потребления правого берега Днестра, дефицит электричества будет покрыт за счет увеличения местного производства и импорта из Румынии.

Таким образом, 31 декабря Молдавская ГРЭС обеспечила 31% поставок электроэнергии в Молдавию, местные теплоцентрали - чуть более 30%, возобновляемые источники генерации электроэнергии - 7%. Недостающая электроэнергия в объеме 31% была импортирована в Румынии. С 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех.

В связи с прекращением подачи газа, станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья.

Пресс-служба Energocom сообщила, что компания планирует с 1 января импортировать из Румынии около 60% электроэнергии, большая часть которого будет приходиться на энергию, закупаемую на румынской бирже OPCOM. У OPCOM планируется закупить свыше 178 тыс. МВтч (что соответствует 39% потребности), а на основе двусторонних контрактов - еще 105 тыс. МВтч (23%).

"SA Energocom искала наиболее оптимальные контракты для потребителей Республики Молдова, принимая во внимание различное потребление в течение дня/ночи, рабочего дня/выходного, а также принимая во внимание ценовые предложения. Еnergocom будет работать в сотрудничестве с операторами транспортных систем Румынии и Республики Молдова, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств. Следует отметить, что в настоящее время импорт из Румынии зависит от коммерческих мощностей, выделенных на границе", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" с 1 января прекратил поставку газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молловагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере 709 млн. долларов.

"Газпром" мог забронировать посуточно газ для Молдовы через Трансбалканский газопровод (пролегает через Турцию, Болгарию, Румынию и часть Одесской области Украины), но не стал продолжать поставки газа.

Молдавские власти заявили, что "действия Москвы могут спровоцировать гуманитарную катастрофу на левом берегу Днестра". Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности оказать гуманитарную помощь Приднестровью - генераторами, продуктами питания, медикаментами и пр. Она заявила накануне, что администрация Приднестровья от помощи отказалась.

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