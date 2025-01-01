Поиск

В Молдавии вступили в силу меры по экономии электроэнергии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Молдавии с 1 января вступили в силу меры по экономии электроэнергии: общественные и коммерческие здания сократят внутреннее освещение как минимум на 30% там, где это технически возможно, в домах рекомендуется избегать использования лифтов.

Кроме того, согласно плану, утвержденному в конце декабря Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе. Эскалаторы в этих зданиях будут работать только в непиковые часы. В нерабочие часы предусмотрено отключение оконного, декоративного, архитектурного и рекламного освещения, за исключением случаев, когда предприятие продолжает свою деятельность.

В жилых домах и других зданиях рекомендуется избегать использования лифтов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 (местное время) из-за вероятности застрять в них при отключении электроэнергии.

Предприятия с энергоемким производственным графиком теперь обязаны выполнять операции с высокой энергоемкостью только в непиковые часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00), чтобы снизить нагрузку на электрические сети.

С 1 января весь объем электроэнергии, произведенный в Молдавии, направляется только на внутренний рынок. Экспорт возможен лишь в выходные и праздничные дни, в остальные часы действует запрет.

Госкомпания Energocom сообщила 1 января, что после прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая обеспечивала большую часть потребления правого берега Днестра, дефицит электричества будет покрыт за счет увеличения местного производства и импорта из Румынии.

Таким образом, 31 декабря Молдавская ГРЭС обеспечила 31% поставок электроэнергии в Молдавию, местные теплоцентрали - чуть более 30%, возобновляемые источники генерации электроэнергии - 7%. Недостающая электроэнергия в объеме 31% была импортирована в Румынии. С 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех.

В связи с прекращением подачи газа, станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья.

Пресс-служба Energocom сообщила, что компания планирует с 1 января импортировать из Румынии около 60% электроэнергии, большая часть которого будет приходиться на энергию, закупаемую на румынской бирже OPCOM. У OPCOM планируется закупить свыше 178 тыс. МВтч (что соответствует 39% потребности), а на основе двусторонних контрактов - еще 105 тыс. МВтч (23%).

"SA Energocom искала наиболее оптимальные контракты для потребителей Республики Молдова, принимая во внимание различное потребление в течение дня/ночи, рабочего дня/выходного, а также принимая во внимание ценовые предложения. Еnergocom будет работать в сотрудничестве с операторами транспортных систем Румынии и Республики Молдова, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств. Следует отметить, что в настоящее время импорт из Румынии зависит от коммерческих мощностей, выделенных на границе", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" с 1 января прекратил поставку газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молловагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере 709 млн. долларов.

"Газпром" мог забронировать посуточно газ для Молдовы через Трансбалканский газопровод (пролегает через Турцию, Болгарию, Румынию и часть Одесской области Украины), но не стал продолжать поставки газа.

Молдавские власти заявили, что "действия Москвы могут спровоцировать гуманитарную катастрофу на левом берегу Днестра". Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности оказать гуманитарную помощь Приднестровью - генераторами, продуктами питания, медикаментами и пр. Она заявила накануне, что администрация Приднестровья от помощи отказалась.

Ап+2

Copyright © 1989 - 2025 Interfax

Energocom Газпром Майя Санду Приднестровье Молдавия Молдавская ГРЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Новом Орлеане въехавший в толпу автомобилист стрелял в полицейских

В Новом Орлеане 10 человек погибли в результате наезда машины на толпу

В Приднестровье прекращена подача газа, тепла и горячей воды

Лукашенко предложил Словакии возобновить сотрудничество

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

Что случилось этой ночью: среда, 1 января

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в РФ

В Эстонии скончался бывший президент Арнольд Рюйтель

Польша стала председателем Совета ЕС

Польша стала председателем Совета ЕС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5639 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе103 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });