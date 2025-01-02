Лидер ПМР заявил о контролируемой ситуации в энергетическом секторе Приднестровья

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, комментируя ситуацию в энергетическом секторе, заявил, что ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой.

"В Приднестровье год начался с серьезного испытания - энергетического кризиса, спровоцированного неблагоприятным сочетанием внешних факторов. Что мы имеем на данный момент? Жилые дома приднестровцев без отопления. Отключено теплоснабжение в 130 школах, таком же количестве административных зданий, 147 детсадов. Энергоемкие производства приостановлены. Сотни хозяйствующих субъектов поставили деятельность на паузу. Это вынужденные меры", - написал он в своем телеграм-канале.

Красносельский подчеркнул, что "можно сколь угодно сетовать на независящие от нас обстоятельства - но это бесперспективно и бесполезно".

"А можно, точнее - нужно посмотреть в лицо проблеме и решать ее. Прекращение газоснабжения не случилось вдруг. Предпосылки были. Мы о такой вероятности знали, готовились и не были застигнуты врасплох. (...) Сформирован резерв газа, что позволит пользоваться им, хоть и в ограниченном объеме, в течение 10 дней по северу республики и вдвое дольше - на юге. Переведена на уголь Молдавская ГРЭС. Функционирует Дубоссарская ГЭС", - отметил лидер Приднестровья.

"То есть приднестровцы в январе-феврале могут рассчитывать на электроснабжение. Очень важный для горожан аспект: в многоэтажках сохранили подачу газа для приготовления пищи. Созданы условия для заготовки альтернативных видов топлива. Хозяева частных домовладений имеют возможность обогревать помещения с помощью дров", - продолжил Красносельский.

Как он сообщил, "по опыту пандемийных времен, школы будут переведены после новогодних каникул на дистанционное обучение".

"Четыре десятка детских садов обеспечены теплом и смогут принять детей, чьи родители задействованы в антикризисной работе и жизнеобеспечении республики. Оснащены 30 пунктов, где по необходимости человека обогреют и накормят горячим питанием. (...) Механизм действует слаженно, ситуация контролируется", - подчеркнул Красносельский.