Delta Air во II квартале получила рекордную выручку и дала слабый прогноз

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, во втором квартале 2024 года снизила чистую прибыль на 29%, несмотря на рекордную выручку.

Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,31 млрд, или $2,01 в расчете на акцию, по сравнению с $1,83 млрд, или $2,84 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,36 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $2,37.

Выручка Delta Air в минувшем квартале повысилась на 5,4% в годовом выражении и составила рекордные для периода $15,41 млрд, но не оправдала консенсус-прогноз на уровне $15,45 млрд.

В сегменте пассажирских перевозок выручка увеличилась на 5%, грузовых - на 17%, в остальных сегментах - на 19%.

Загруженность рейсов снизилась до 87% с 88% при прогнозе аналитиков на уровне 87,9%.

В третьем квартале компания рассчитывает на рост выручки в диапазоне 2-4% (аналитики ожидали 5,6%) и скорректированную прибыль на уровне $1,7-2 на акцию ($2,04).

Кроме того, она повышает дивиденды в 1,5 раза начиная с третьего квартала.

По итогам всего года Delta Air по-прежнему планирует получить скорректированную прибыль в размере $6-7 на акцию и добиться показателя свободного денежного потока в размере $3-4 млрд.

Акции компании в ходе предварительных торгов в четверг рухнули на 9,3%.