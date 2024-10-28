Delta Air Lines в суде требует возмещения ущерба от техсбоя CrowdStrike

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская Delta Air Lines подала в суд Джорджии иск против разработчика программного обеспечения CrowdStrike в связи с повлекшим отмену множества рейсов технологическим сбоем, передает Associated Press.

Авиакомпания заявляет, что июльский сбой стоил ей более $500 млн в виде недополученных доходов и дополнительных издержек, и требует компенсации ущерба.

Сбой произошел в результате обновления антивируса CrowdStrike на нескольких миллионах компьютеров под управлением операционных систем Microsoft и вынудил Delta отменить порядка 7 тыс. рейсов в течение пяти дней на пике летнего сезона отпусков. Также пострадали банки, учреждения здравоохранения и другие организации.

По мнению авиакомпании, сбой произошел из-за того, что CrowdStrike не проверила обновление ПО перед его распространением.

"CrowdStrike спровоцировала глобальную катастрофу из-за своей экономии, спешки и обхода тех процедур тестирования и сертификации, которые она сама же рекламировала, ради собственной выгоды и прибыли", - говорится в иске Delta.

CrowdStrike отметила, что авиакомпания распространяет дезинформацию, не разбирается в кибербезопасности и пытается снять с себя ответственность за медленное восстановление деятельности после сбоя, хотя Delta сама не модернизировала свою устаревшую ИТ-инфраструктуру.

Представитель CrowdStrike сказал, что разработчик пытался урегулировать спор. Один из юристов компании в августе оценивал масштаб ее ответственности перед Delta менее чем в $10 млн.

Министерство транспорта США выясняет, почему Delta восстанавливала операции дольше других перевозчиков.

Акции Delta дорожают на 2,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.