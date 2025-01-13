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Что произошло за день: понедельник, 13 января

Заявление Минобороны РФ о попытке атаки дронов ВСУ на компрессорную станцию "Турецкого потока", иски к владельцам потерпевших крушение танкеров, новый директор Музея истории ГУЛАГа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о попытке Украины атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". По данным военных, все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет. В Кремле заявили, что действия Киева являются "продолжением линии энергетического терроризма".

- Собрана основная часть вытекшего с кормы танкера "Волгонефть 239" мазута, специалисты Морспасслужбы собирают нефтепродукт вдоль береговой линии рядом с кормой. Муниципальные команды завершили основные работы по уборке закрепленной за ними территории пляжей побережья в Краснодарском крае.

- Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе. Кроме того, прокуратура также намерена привлечь к ответственности владельца танкера "Волгонефть 239".

- Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической". По словам Александра Розенберга, прекращение поставок природного газа привело к остановке большинства предприятий.

- Не менее 24 человек погибли при пожарах в Калифорнии.

- Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 15 января в 1,3 раза, в период по 6 февраля планируется направить на покупку средства объемом 70,2 млрд рублей.

- Армения не планирует выход из ЕАЭС, заявил министр экономики республики Геворк Папоян. Ранее правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает это как начало выхода страны из ЕАЭС.

- Гендиректор "Музея Москвы" Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа. Ранее сообщалось, что с 14 ноября 2024 года музей временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.

- ЕГЭ в ближайшие годы отменен не будет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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