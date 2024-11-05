Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минфин с 7 ноября по 5 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это на 35,5% больше, чем дневной объем в период с 7 октября по 6 ноября (3,1 млрд рублей, в сумме 71,8 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 105,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 ноября по 5 декабря 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 4,2 млрд рублей в день (с 7 октября по 6 ноября он продавал по 5,3 млрд рублей в день).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября 2023 года масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось уже 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), а с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре же ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

В январе 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля он вернулся к покупкам - 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день, с 7 марта покупки составляли 93,7 млрд рублей, или 4,7 млрд рублей в день, с 5 апреля повысились до 235,3 млрд рублей, или 11,2 млрд рублей в день. С 8 мая по 6 июня покупки составляли 5,55 млрд рублей в день, или 110,94 млрд рублей, с 7 июня по 4 июля - 3,7 млрд рублей в день, или 71,1 млрд рублей, с 5 июля по 6 августа - 5,4 млрд рублей в день, или 123,8 млрд рублей, с 7 августа по 5 сентября они снизились до 1,12 млрд рублей в день, или 24,65 млрд рублей. С 6 сентября их объем вырос в 7 раз, до 8,2 млрд рублей, в сумме 172,9 млрд рублей, а в октябре сократился в 2,6 раза - до 3,1 млрд рублей в день (71,8 млрд рублей).