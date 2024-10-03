Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 октября в 2,6 раза

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 2,6 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 сентября по 4 октября (8,2 млрд руб., в сумме 172,9 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 110,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам сентября составило минус 38,6 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб. (с 6 сентября по 4 октября 2024 года он продавал по 0,2 млрд руб. в день).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября 2023 года масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось уже 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), а с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре же ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

С 15 января 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта он вернулся к покупкам - 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день, с 7 марта по 4 апреля покупки составляли 93,7 млрд рублей, или 4,7 млрд рублей в день, с 5 апреля по 7 мая повысились до 235,3 млрд рублей, или 11,2 млрд рублей в день. С 8 мая по 6 июня покупки составляли 5,55 млрд рублей в день, или 110,94 млрд рублей, с 7 июня по 4 июля - 3,7 млрд рублей в день, или 71,1 млрд рублей, с 5 июля по 6 августа - 5,4 млрд рублей в день, или 123,8 млрд рублей, с 7 августа по 5 сентября они снизились до 1,12 млрд рублей в день, или 24,65 млрд рублей. С 6 сентября их объем вырос в 7 раз, до 8,2 млрд рублей, в сумме 172,9 млрд рублей.