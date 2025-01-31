Новая дивполитика "Смарттехгрупп" предполагает ежегодные выплаты от 50% прибыли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, готовит обновление дивидендной политики, которая будет предполагать ежегодные выплаты от 50% прибыли, сказала инвесторам генеральный директор ПАО "СТГ" Анна Калугина.

Промсвязьбанк и СТГ в сентябре 2024 года объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого пройдет запуск совместной платформы автокредитования. Банк также сообщил о планах довести свою долю в компании до 25%. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ". За 2023 год СТГ дивиденды не выплачивала. Решение по дивидендам за 2024 год пока не принималось.

"Мы хотим, чтобы наша компания была и дивидендной, чтобы был не только рост, но и выплачивались дивиденды. Мы как менеджмент планируем рекомендовать выплату дивидендов", - сказала Калугина.

"Мы приводим в соответствие то, что мы говорили, выплачивать от 50%", - добавила она.

Действующая дивполитика СТГ предполагает выплаты не реже одного раза в год в размере от 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ.

"У нас сейчас готовится обновление дивидендной политики. Основное отличие - выплата от 50% до 100%, это будет ключевое. Мы хотим выплачивать в нормальном рыночном диапазоне", - сказал IR-директор СТГ Денис Разумкин.

По словам Калугиной, обязательным условием для выплаты дивидендов будет соблюдение достаточности капитала дочернего МФК "КарМани" в соответствии с требованиями ЦБ на уровне 8%.

Запуск платформы автокредитования в рамках стратегического партнерства с ПСБ планируется до конца второго квартала текущего года.

"Мы вышли в рынок B2B (business-to-business) и делаем платформенные решения по автокредитованию. И, конечно, у нас первый стратегический партнер - это банк ПСБ, где мы планируем сделать платформу и до конца второго квартала, чтобы уже пошли выдачи на банк через эту платформу", - сказала генеральный директор СТГ.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5% - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%. Более поздние данные о структуре собственников СТГ не раскрывались.