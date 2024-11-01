Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Это будет сделано путем выкупа банком своих акций и их погашения

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Почта банк в связи с планируемой интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал, до 430,2 млн рублей.

Внеочередное собрание акционеров Почта банка 29 октября приняло решение об уменьшении уставного капитала с 860,4 млн рублей до 430,2 млн рублей путем приобретения банком и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

"Уменьшение уставного капитала Почта банка связано с интеграцией банка в группу ВТБ и означает выкуп доли "Почты России". Банк ВТБ станет 100-процентным акционером Почта банка. Все обозначенные ранее сроки интеграции сохраняются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Летом 2024 года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций Почта банка, выкупив долю "Почты России". ВТБ рассчитывал в октябре-ноябре получить разрешения от контролирующих органов на выкуп доли и закрыть сделку до конца 2024 года. Присоединения Почта банка к ВТБ запланировано на январь 2026 года.

Независимый оценщик оценил Почта банк для сделки в 72 млрд рублей, а долю "Почты России" - в 36 млрд рублей.

Региональная сеть Почта банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.