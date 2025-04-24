ВТБ не планирует покупать другие банки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в настоящий момент не планирует покупать другие банки, на рынке нет игроков, представляющих интерес с точки зрения M&A, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас нет каких-то особых планов по приобретению банков. Знаете, как там: стихи не пишутся, а случаются, так и же сделки все по приобретению у нас случаются. Это зависит от того, появляется ли такая ситуация или такой объект на рынке", - сказал Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

"Вот купил Владимир Олегович Потанин "Тинькофф" (переименован в Т-банк - ИФ), отличную же сделал покупку. У нас шансов не было, потому что нашему государственному банку под санкциями он бы не продал все равно. Но хорошую сделал синергию, объединил с Росбанком и пошел вперед. Поэтому если такие возможности появляются, надо их использовать, но пока в настоящий момент мы не видим чего-то такого, что бы интерес представляло. Тем более что приобретение малых банков, как говорится, - много усилий и мало результата, поэтому есть смысл входить в более крупные", - добавил он.

ВТБ в январе 2025 года присоединил банк "Открытие" к другой "дочке" - БМ-банку . Сейчас ВТБ находится в процессе реорганизации, присоединяя к себе Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который является крупнейшим игроком в Крыму. В следующем году ВТБ планирует интегрировать Почта банк.