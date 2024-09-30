Свыше 175 млрд руб. заложено в бюджете на трехлетку на новый федпроект развития Севморпути

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования федерального проекта "Развитие Большого Северного морского пути" в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система" в ближайшие три года может составить 175,499 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., внесенного правительством в Госдуму в понедельник.

Так, в 2025 г. на новый федпроект по СМП планируется выделить 55,3 млрд руб., в 2026 г. - 63,7 млрд руб., в 2027 г. - 56,5 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку.

Согласно документу, финансирование строительства головного атомного ледокола проекта "Лидер" в 2025 г. предполагается на уровне 32,7 млрд руб., в 2026 г. - 30,3 млрд руб., в 2027 г. - 26,7 млрд руб.

Финансирование строительства пятого и шестого атомных ледоколов и судна атомно-технологического обслуживания в 2025 г. может составить 14 млрд руб., в 2026 году - 13,2 млрд руб. и в 2027 г. - свыше 14,3 млрд руб.

На навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути в 2025 г. предусмотрено 1,139 млрд руб. и по 1,2 млрд руб. в последующие два года. На развитие портовой инфраструктуры СМП и реконструкцию морского канала в течение трех лет планируется выделить порядка 17,4 млрд руб., из них 4,5 млрд руб. в 2025 г. На организацию регулярных перевозок по Северному морскому в 2025 г. планируется выделить 420 млн руб. и по 431 млн руб. в 2026-2027 гг.

На федеральный проект "Развитие опорной сети морских портов" в проект бюджета на 2025-2027 гг. заложено 29,3 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. в 2025 г. Объем финансирования федпроекта, направленного на строительство и реконструкцию объектов опорно