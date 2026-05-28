"Транснефть" консультирует операторов Сербии и Венгрии по проекту нефтепровода

Участие "Транснефти" в проекте не обсуждалось

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" оказывает консультации участникам проекта нефтепровода в Сербии, сообщил журналистам в Астане президент трубопроводной компании Николай Токарев.

"Сейчас идет проектирование, они не отказались от этих планов. В рамках Международной ассоциации нефтепроводных компаний (МАТН), куда входят и сербская, и венгерская компании, мы оказываем технические консультации, как это было бы лучше, экономичнее и эффективнее. Но не более того", - сказал он.

"Пока у нас никаких разговоров о строительстве, финансировании или проектировании речи не шло. Мы не планировали его строить. К нам никто официально не обращался по этому поводу. Насколько я знаю, там силами сербских и венгерских специалистов планируется", - добавил Токарев.

Строительство нефтепровода протяженностью 300 км между Венгрией и Сербией предполагается реализовать до 2027 года. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Хорватии.