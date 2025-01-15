Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+ до конца июня 2026 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Казахстан перенес сроки компенсации перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+ до конца июня 2026 года, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

"Компенсационный период для перепроизведенных объемов продлен до конца июня 2026 года", - ответили в Минэнерго на вопрос, сохранены ли сроки по компенсации перепроизводства нефти за 2024 год в рамках сделки ОПЕК+.